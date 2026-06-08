Phát hiện 2 xưởng cơ khí bí mật chế tạo vũ khí quân dụng, bán cả nghìn đơn hàng

Qua đó, lực lượng chức năng bóc gỡ tận gốc một đường dây chế tạo, mua bán vũ khí trái phép hoạt động liên tỉnh với quy mô đặc biệt lớn

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây có dấu hiệu chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh.

Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản không chính chủ trên Telegram, Viber để liên lạc, giao dịch, tạo thành đường dây khép kín từ sản xuất, lắp ráp đến tiêu thụ súng.

Các tổ công tác được đồng loạt triển khai tại Lào Cai và Ninh Bình, bắt giữ các đối tượng cầm đầu đường dây, thu giữ số lượng lớn súng hơi nén PCP, súng bắn đạn ghém, thân súng tự chế, đạn chì cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc sản xuất, chế tạo vũ khí.

Đối tượng Vũ Mạnh Quyết thuê mặt bằng, đầu tư máy móc cơ khí, bí mật sản xuất vũ khí quân dụng. Ảnh: CACC

Quá trình mở rộng điều tra, Ban chuyên án xác định nhiều đối tượng liên quan đang hoạt động tại TPHCM và TP Đồng Nai.

Công an Hà Tĩnh đã huy động 60 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an địa phương đồng loạt khám xét hai cơ sở cơ khí được ngụy trang dưới vỏ bọc sản xuất dân dụng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 178 thân súng hơi nén PCP thành phẩm, 113 hộp tiếp đạn, 300 phôi hợp kim nhôm, hàng trăm linh kiện phục vụ lắp ráp súng cùng 4 máy phay CNC, 1 máy tiện CNC và nhiều tang vật liên quan.

Một số đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Cơ quan công an đã triệu tập làm việc với 5 đối tượng liên quan, trong đó có Vũ Mạnh Quyết (trú TP Đồng Nai).

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2023 đến thời điểm bị phát hiện, Quyết đã thuê mặt bằng, đầu tư hệ thống máy phay CNC, máy tiện CNC để tổ chức sản xuất các bộ phận, linh kiện cấu thành súng hơi nén PCP.

Các sản phẩm được tiêu thụ cho nhiều đối tượng trong và ngoài nước với số lượng lên tới hàng nghìn đơn hàng.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra cũng làm rõ vai trò của Trần Hữu Tráng, đối tượng trực tiếp thiết kế bản vẽ, sản xuất các mẫu thân súng PCP C1, C2, C3. Các sản phẩm này được bán cho Nguyễn Đức Hiệp, đối tượng cầm đầu đường dây đã bị bắt giữ trước đó.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 9 bị can về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.