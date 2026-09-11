Bán đất 40 tỷ nhưng khai 2 tỷ, người đàn ông bị khởi tố

Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lâm Định Quốc (sinh năm 1957, trú tại phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Trốn thuế".‎

Bị can Lâm Định Quốc. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Theo kết quả điều tra, Lâm Định Quốc đã dùng thủ đoạn mua gần 6.000 m² đất tại khu phố 5, Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang với giá trị trên 38 tỷ đồng nhưng không ký hợp đồng chuyển nhượng mà chỉ ký hợp đồng ủy quyền để trốn nộp lệ phí trước bạ trên 191 triệu đồng.

Khi bán mảnh đất này lại cho người khác, Lâm Định Quốc khai giá trị chuyển nhượng chỉ 2 tỷ đồng, trong khi giá trị chuyển nhượng thực tế là 40 tỷ đồng, nhằm trốn nộp thuế thu nhập cá nhân 910 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.