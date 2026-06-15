Triệt phá đường dây chế tạo vũ khí quân dụng quy mô “khủng”

Trưa 15-6, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố, bắt giữ 8 đối tượng chủ chốt, thu giữ hàng chục nghìn linh kiện, đạn và súng các loại.

Số vũ khí quân dụng được các đối tượng chế tạo (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Theo Công an Hà Tĩnh, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài khoản trên Facebook, YouTube, TikTok thường xuyên đăng tải nội dung quảng cáo, mua bán và hướng dẫn chế tạo các loại linh kiện liên quan đến súng hơi nén PCP. Từ đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

8 đối tượng chủ chốt trong đường dây chế tạo vũ khí quân dụng bị bắt giữ

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, các đơn vị nghiệp vụ đã tập trung điều tra, xác minh. Kết quả cho thấy các đối tượng sử dụng tài khoản ảo, liên lạc thông qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội, thường xuyên thay đổi địa điểm cư trú, kho chứa hàng và núp bóng các cơ sở cơ khí dân dụng để tổ chức sản xuất, mua bán linh kiện súng.

Tang vật vụ án

Ban chuyên án xác định đường dây này hoạt động tinh vi trong thời gian dài, có sự liên kết giữa nhiều địa phương.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 22-5, Ban chuyên án huy động 45 cán bộ, chiến sĩ chia thành 5 tổ công tác đồng loạt triển khai tại TPHCM, An Giang và Vĩnh Long để phá án.

Tang vật vụ án

Lực lượng chức năng đã triệu tập, làm việc với 8 đối tượng được xác định giữ vai trò chủ chốt trong đường dây. Trong đó, Nguyễn Chí Thanh (SN 1995, trú tỉnh An Giang) được xác định là một mắt xích quan trọng, chuyên nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các loại linh kiện đặc biệt dùng để lắp ráp súng PCP. Ngoài ra còn có Nguyễn Ngọc Việt, Võ Thành Tài, Trần Văn Tý, Hoàng Quốc Trúc Quỳnh, Nguyễn Quang Duy, Tăng Văn Tuấn Tài và Hồ Quốc Toàn.

Một khẩu súng quân dụng được các đối tượng chế tạo

Cùng thời điểm, lực lượng công an tiến hành khám xét khẩn cấp 5 địa điểm liên quan đến các đối tượng, thu giữ 8 khẩu súng hơi nén PCP đã hoàn thiện, 184 bộ linh kiện lắp ráp súng, 3 bộ khuôn dập sản xuất đạn, khoảng 38.500 viên đạn chì cùng hơn 10.000 linh kiện phục vụ việc chế tạo vũ khí.

Một đối tượng trong đường dây bị bắt giữ

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hàng chục nghìn giao dịch mua bán linh kiện súng cho nhiều khách hàng trên cả nước, thậm chí cung cấp cho một số đối tượng ở nước ngoài. Cơ quan chức năng nhận định nếu không bị phát hiện, số lượng linh kiện này có thể tiếp tục được lắp ráp thành các loại súng nguy hiểm, đe dọa nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng về tội "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".