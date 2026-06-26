Khởi tố Nguyễn Văn Tuấn trộm mực khô giấu vào trong quần

Ngày 26/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố đối Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1983, trú tại ấp Tây Sơn 1, xã An Biên, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.‎

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn cùng tang vật. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 5/4, trong lúc tham gia bốc dỡ mực khô tại Cảng cá Tắc Cậu, Nguyễn Văn Tuấn phát hiện một cây mực khô không được đóng kín nên nảy sinh ý định trộm cắp. Lợi dụng lúc mọi người không chú ý, Tuấn mở cây mực khô, lấy mực giấu vào bên trong quần. Sau đó, chủ của số khô mực trên phát hiện cây mực bị mở, nghi bị mất trộm nên trình báo Công an xã Bình An.

Qua làm việc, Tuấn đã thừa nhận hành vi trộm cắp và tự nguyện giao nộp số mực khô đã lấy. Kết quả xác định số mực khô có trọng lượng 3,4kg, trị giá 3.284.400 đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.