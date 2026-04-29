Gã bạn trai tù tội hẹn bạn gái ở TPHCM vào khách sạn để trộm cắp

Ngày 29-4, Công an phường Gò Vấp, TPHCM đã bắt giữ Nguyễn Thanh Tý để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Thanh Tý tại cơ quan công an.

Theo điều tra, đầu tháng 4-2025, chị Đ.T.B có quen Tý qua ứng dụng Zalo. Đến tối 27-4, cả hai rủ nhau đến khách sạn ở phường Gò Vấp để "hẹn hò". Khi ngủ đến sáng, chị B. tỉnh dậy thì thấy bạn trai cùng ví tiền, 2 điện thoại và xe máy đã biến mất.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an phường Gò Vấp nhanh chóng triển khai lực lượng thu thập thông tin, truy tìm và bắt giữ Tý.

Chỉ 3 giờ sau, Tý đã bị bắt tại phường Thới An, TPHCM khi đang đi bán xe máy.

Tại cơ quan điều tra, Tý thừa nhận toàn bộ hành vi. Ngoài ra, lý lịch Tý cho thấy hắn ra tù đầu năm 2025, từng có 2 tiền án về tội cướp và trộm cắp tài sản nhưng vẫn không tu chí làm ăn mà sống lang thang tại khu vực phường Dĩ An, TPHCM.

Lý do Tý phạm tội là do cần tiền tiêu xài. Hiện cơ quan công an đã trao trả tài sản cho chị B.

Nguyễn Thanh Tý cùng tang vật.