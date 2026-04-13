Nhóm trộm cắp chuyên nghiệp ở biển Nha Trang sa lưới

Ngày 13-4, Công an tỉnh Khánh Hòa cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng gồm Nguyễn Thị Loan (49 tuổi), Nguyễn Thị Thu (34 tuổi) và Nguyễn Tuấn Tiến (38 tuổi), cùng trú tại TP Nha Trang.

Đối tượng Loan, Tiến Thu (từ phải qua trái), Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Theo điều tra ban đầu, từ ngày 2 đến 9-4-2026, nhóm này đã liên tiếp thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản của du khách tại khu vực bờ biển Nha Trang. Tang vật bị chiếm đoạt gồm 9 điện thoại thông minh và 400 USD.

Các đối tượng lợi dụng sơ hở của du khách khi vui chơi, tắm biển để ra tay trộm cắp. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và bắt giữ các đối tượng.