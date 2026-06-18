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Bắt thanh niên dắt trộm 1 con trâu ba con nghé lên xe tải để trộm cắp

Sự kiện: Tin pháp luật

Từng có 3 tiền án về tội trộm cắp, T không hối cải mà lại tiếp tục thực hiện hành vi trộm trâu của người dân tại khu vực tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, vào 11 giờ 10 phút ngày 11/6, Tổ công tác Công an xã Bình Tuyền (Phú Thọ) thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn phát hiện xe ô tô tải nhãn hiệu Hyundai đang dừng tại bãi đất trống gần Tỉnh lộ 310B thuộc thôn Thống Nhất, xã Bình Tuyền có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện N.V.T. (sinh năm 1982, trú tại xóm La Đao, xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên) đang dắt một con trâu đực màu đen, nặng khoảng 500kg lên thùng xe tải nên đã lập biên bản sự việc và đưa đối tượng về trụ sở để làm việc.

N.V.T và tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

N.V.T và tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Tại cơ quan công an, N.V.T. khai nhận đã lợi dụng việc đàn trâu không có người trông coi để thực hiện hành vi trộm cắp 1 con trâu đực trưởng thành và 3 con trâu con.

Qua xác minh, N.V.T. là đối tượng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản là trâu, bò và 1 tiền án về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với N.V.T. về tội trộm cắp tài sản theo quy định của pháp luật.

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Theo T.Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/06/2026 18:39 PM (GMT+7)
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