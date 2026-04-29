Bắt đối tượng trộm cắp tại chợ đầu mối phía Nam Hà Nội

Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thu Hà (SN 1980, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 9h ngày 26/4/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một đối tượng trộm cắp tại khu vực ngã ba chợ đầu mối phía Nam (phường Hoàng Mai).

Đối tượng Nguyễn Thu Hà tại cơ quan công an

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) đã phối hợp với Công an phường Hoàng Mai nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế và đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại iPhone 14 Pro Max. Qua xác minh, danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Thu Hà.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận khi đang ở khu vực sạp bán rau trong chợ đầu mối phía Nam đã phát hiện một chiếc điện thoại để trong hộc chứa đồ nên nảy sinh ý định trộm cắp. Khi vừa thực hiện hành vi, Hà đã bị người dân phát hiện và báo lực lượng chức năng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Hiện, Công an phường Hoàng Mai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.