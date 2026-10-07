Khởi tố kẻ giăng bẫy, giở trò đồi bại với nữ sinh

Đối tượng Hoàng Văn Tĩnh tại cơ quan Công an.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 23h ngày 2/10, sau khi uống bia tại một quán trên địa bàn phường Văn Phú, Hoàng Văn Tĩnh điều khiển xe mô tô di chuyển qua một số tuyến đường thuộc phường Yên Bái và phường Âu Lâu nhằm mục đích tìm đối tượng để thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Đến khoảng 0h15 ngày 3/10, Tĩnh phát hiện cháu N.T.T đi xe đạp điện một mình nên bám theo. Khi cháu T đi qua khu vực Tổ dân phố số 8 (phường Âu Lâu), Tĩnh bất ngờ đạp vào bánh xe khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Sau đó, đối tượng kéo cháu T vào ven đường, dùng vũ lực khống chế, bóp cổ và đe dọa để thực hiện hành vi xâm hại.

Đúng lúc này, người dân đi qua nghe tiếng kêu cứu nên đã quay lại. Lo sợ bị phát hiện, Tĩnh nhanh chóng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 15h40 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã xác định chính xác nhân thân và tiến hành bắt giữ Hoàng Văn Tĩnh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Tĩnh về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, quy định tại khoản 1, Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.