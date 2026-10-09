Nhiều dự án giao thông trọng điểm tại Hà Nội sẽ thông xe dịp 10-10

Ông Đào Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội thông tin, thành phố đang tập trung hoàn thiện các công trình giao thông trọng điểm, phấn đấu đưa 15 công trình, dự án vào khai thác từ nay đến cuối năm.

Các dự án tập trung vào những tuyến vành đai, trục giao thông chính và các tuyến kết nối khu vực trung tâm với phía Tây, phía Nam thành phố.

Theo Sở Xây dựng, dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, Hà Nội dự kiến thông xe một số đoạn thuộc đường Vành đai 2,5, gồm tuyến đường số 5 vào Khu đô thị mới Tây Hồ Tây; đoạn Cầu Giấy - Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi - Đầm Hồng và đường Lĩnh Nam.

Trong quý IV, thành phố dự kiến tiếp tục đưa vào khai thác đoạn Đầm Hồng - quốc lộ 1A, hầm chui nút giao Kim Đồng, đường Vành đai 3,5 đoạn qua xã Hoài Đức và quốc lộ 21B đoạn Vân Đình - đường tỉnh 424.

Trước ngày 31/12, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, cầu Tân Phú qua sông Đáy, đường trục phía Nam, đường song hành Đại lộ Thăng Long đoạn nối quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình và nút giao với đường 70.

Khoảng 15km đường song hành Vành đai 4 sẽ được thông xe dịp 10/10

Thành phố cũng tiếp tục hoàn thiện để đưa vào khai thác đường song hành Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Sở Xây dựng đánh giá, khi các công trình hoàn thành, đưa vào khai thác sẽ từng bước khép kín các tuyến vành đai, tăng khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm với phía Tây, phía Nam Hà Nội; đồng thời chia sẻ lưu lượng cho các trục hướng tâm và đường Vành đai 3.

Qua đó, các dự án được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô dài khoảng 113km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Riêng đoạn qua Hà Nội dài khoảng 56,5km, đang được các nhà thầu tăng tốc thi công.

Đoạn đường song hành Vành đai 4 từ đê Hữu Hồng đến Đại lộ Thăng Long đang được hoàn thiện, sẵn sàng cho mục tiêu thông xe kỹ thuật khoảng 15km vào ngày 10/10.

Sau 15km đầu tiên, Hà Nội tiếp tục đặt mục tiêu thông xe khoảng 22km đường song hành Vành đai 4 trong tháng 11/2026. Trong đó, khoảng 13km từ nút giao cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến khu vực cầu Hồng Hà và 9km từ Đại lộ Thăng Long đến quốc lộ 6 dự kiến được thông xe kỹ thuật.

Theo thiết kế, lõi Vành đai 4 là tuyến cao tốc 6 làn xe, cho phép phương tiện lưu thông với tốc độ khoảng 100km/h. Hai bên tuyến cao tốc dành quỹ đất phát triển đường sắt quốc gia vành đai trong các giai đoạn tiếp theo. Phía ngoài là hệ thống đường song hành, đường gom đô thị, dải cây xanh cảnh quan và hành lang an toàn hạ tầng. Toàn tuyến có mặt cắt ngang rộng 90-135m.