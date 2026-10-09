Lập các trang “Tiểu Vy, Cẩm Vy”, đưa cả người dưới 16 tuổi vào đường dây mại dâm

Vào khoảng tháng 2/2026, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Phạm Đình Thái (SN 1989; thường trú: khu 9, xã Hanh Cù, tỉnh Phú Thọ) thuê căn nhà tại khu phố 10 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Do không có nghề nghiệp ổn định và không có tiền tiêu xài nên Thái thực hiện hành vi môi giới mại dâm. Thái nuôi chứa 1 cô gái sinh năm 2002 và 2 cô gái sinh năm 1993 tại nhà để khi nào có khách yêu cầu mua dâm thì Thái sẽ kêu 3 cô gái đi bán dâm để lấy tiền.

Đối tượng Phạm Đình Thái.

Ngoài ra, Thái còn thuê Võ Minh Nhựt (SN 1997, thường trú: ấp K12, xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) là người đưa và rước 3 cô gái đến khách sạn, nhà nghỉ khi có khách yêu cầu mua dâm, mỗi tháng Thái trả tiền cho Nhựt là 7.500.000 đồng. Hằng ngày, Thái sử dụng tổng cộng 6 tài khoản zalo tên: ‘‘Tiểu Vy’’, ‘‘Cẩm Vy’’, ‘‘Tường Vy’’, ‘‘Thái Vy’’, ‘‘Vy Tây’’, ‘‘Tiểu Màn Thầu’’… đăng tải nhiều hình ảnh các cô gái xinh đẹp để tìm khách nam có nhu cầu mua dâm.

Nếu khách có yêu cầu muốn mua dâm thì Thái sẽ hướng dẫn khách liên lạc qua zalo trao đổi và thỏa thuận giá cả với nhau, 1 lượt bán dâm là 700.000 đồng và qua đêm giá là 3.000.000 đồng, khách là người trả tiền thuê phòng. Khi nào khách đồng ý mua dâm thì Thái sẽ kêu Nhựt chở các cô gái đến nơi khách yêu cầu trước. Sau khi bán dâm xong thì các cô gái là người trực tiếp nhận tiền từ khách và đem về đưa cho Thái cất giữ.

Giữa Thái với 2 cô gái sinh năm 1993 thỏa thuận với nhau là tiền bán dâm có được sẽ chia đều cho mỗi người được 50%, khoảng 3 ngày thì sẽ tính toán chia tiền. Còn cô gái sinh năm 2002 là bạn gái của Thái nên Thái chỉ giới thiệu khách cho đi bán dâm, còn tiền bán dâm có được thì cô này tự lấy và tiêu xài.

Các đối tượng bị bắt quả tang.

Vào ngày 1/10, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang tại nhà nghỉ ‘‘Kim Chi’’ (địa chỉ: số 41, đường Hoàng Văn Thụ, khu phố 5 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc) 6 người tại các phòng 110, 111, 115 đang thực hiện hành vi mua bán dâm, trong đó có 3 cô gái do Thái quản lý, tổ chức.

Bước đầu xác định, ngày 30/9/2026 đến ngày 1/10/2026, các cô gái bán dâm được khoảng 10 triệu đồng, đưa cho Thái cất giữ.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an đặc khu Phú Quốc kiểm tra nhà của đối tượng Bùi Minh Hậu (tại khu phố 10 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc) phát hiện đối tượng Mai Quý Đô đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Phan Trấn An và H.N..N.Y. có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Thuận (quản lý nhà nghỉ Kim Chi) về hành vi “Chứa mại dâm”; Phạm Đình Thái, Võ Minh Nhựt, Bùi Minh Hậu về hành vi “Môi giới mại dâm”; bàn giao đối tượng Mai Quý Đô cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang xử lý theo đúng quy định của pháp luật và bàn giao đối tượng 2 đối tượng cho Công an đặc khu Phú Quốc áp dụng biện pháp cai nghiện.

H.N.N.Y. (sinh ngày 3/8/2011; nơi thường trú: ấp Long Đức, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau) là người bán dâm dưới 16 tuổi. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng mua dâm người dưới 16 tuổi theo quy định của pháp luật.