Bắt giữ gã chồng đâm chết vợ rồi bế con 9 tháng tuổi bỏ trốn

Ngày 21/4, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã bắt giữ đối tượng Bùi Đặng Châu (SN 1995, trú xã Cam Lâm) - đối tượng sát hại vợ rồi ôm con bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 18/4, (tại thôn Thủy Ba, xã Cam An) đối tượng Châu sau khi đã uống rượu say nảy sinh mâu thuẫn, dùng dao tấn công vợ cùng mẹ vợ.

Đối tượng Châu bị công an bắt giữ.

Do vết thương quá nặng, vợ của đối tượng đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Mẹ vợ bị thương ở vùng bàn tay trong lúc can ngăn.

Sau khi gây án, đối tượng đã bế theo con nhỏ mới khoảng 9 tháng tuổi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Qua tổ chức truy bắt, đến 16h55 cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng tại khu vực cách hiện trường khoảng 2,2km, tình trạng của cháu bé an toàn.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.