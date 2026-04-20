Lời khai của người bố nghi đánh con trai tử vong, chôn xác ở đồi quế

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phùng Văn San (SN 1990, trú tại xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai) - bố đẻ của nạn nhân, về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Trước đó, ngày 13/4, Công an xã Mỏ Vàng tiếp nhận thông tin của Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Mỏ Vàng về việc em P.X.A (SN 2014), học sinh lớp 6A không đến trường trong nhiều ngày. Nhận thông tin, Công an xã Mỏ Vàng đã làm việc với bà nội của cháu A là Triệu Thị M. và bố cháu là Phùng Văn San.

Khu vực phát hiện thi thể bé trai nghi bị sát hại ở Lào Cai. Ảnh: NDCC.

Quá trình làm việc, gia đình cho biết cháu A bỏ nhà đi từ ngày 9/4, chưa thấy về nhà; người thân đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy.

Ngày 16/4, Công an xã Mỏ Vàng đã gửi thông báo truy tìm người đối với cháu A trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook nhưng không có thông tin phản hồi.

Trong quá trình tìm kiếm, Công an xã Mỏ Vàng phát hiện bố cháu A có dấu hiệu nghi vấn. Người đàn ông này thường xuyên lên đồi, có biểu hiện bất an. Trước dấu hiệu bất thường trên, ngày 18/4, Công an xã Mỏ Vàng đã tiến hành làm việc với San.

Tại cơ quan công an, bước đầu San khai nhận: Khoảng đêm 9/4, San đã dùng dây điện đánh vào lưng và chân con trai, bắt A đứng ở giữa nhà đến 3h30 ngày 10/4 mới cho đi ngủ.

Đến khoảng 5h cùng ngày, San đi phát cỏ và trở về nhà vào khoảng cuối giờ trưa thì thấy con trai nằm bất động trên ghế. Kiểm tra thì phát hiện A đã tử vong. Sau đó, San vẫn tiếp tục đi làm đến khoảng 17h cùng ngày thì về nhà.

Đến khoảng 19h, San lấy xe máy chở thi thể con trai chôn tại đồi quế của gia đình ở khu vực cách nhà khoảng 3km, thuộc khe Tùng Chiêu, thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ việc.