Người lấy 128 triệu do người khác bỏ quên ở trụ ATM có thể bị xử lý thế nào?

Công an phường Bắc Cam Ranh (Khánh Hòa) đang tiến hành xác minh, truy tìm người đã lấy số tiền 128 triệu đồng do người khác bỏ quên tại trụ ATM của ngân hàng MB (đường Nguyễn Chí Thanh, Bắc Cam Ranh).

Người vào trụ ATM phát hiện 128 triệu đồng bị bỏ quên đã lấy số tiền này rồi rời đi, hiện đang bị công an truy tìm. Ảnh cắt từ camera an ninh.

Cụ thể, ngày 1/4, tại trụ ATM nêu trên, có một người mang 128 triệu đồng đến nộp vào tài khoản qua máy ATM. Tuy nhiên, giao dịch chưa hoàn tất, máy đã trả lại toàn bộ số tiền vào khay. Người nộp tiền không hay biết và đã rời đi. Sau đó, một người khác đến giao dịch, thấy số tiền này và lấy toàn bộ rồi rời khỏi hiện trường. Sự việc được camera an ninh tại ATM ghi lại.

Từ trường hợp này, luật sư Nguyễn Thị Mai (Đoàn Luật sư Hà Nội, hiện đang có văn phòng hoạt động dịch vụ pháp lý tại Khánh Hòa) đã đưa ra một số nhận định, phân tích.

Luật sư Mai chia sẻ, đối với hành vi của người đã cầm số tiền do người khác nạp vào tài khoản qua trụ ATM không thành, nếu sau khi biết các thông tin đăng tải trên các phương tiện truyền thông và biết lời kêu gọi của cơ quan công an nhưng vẫn cố tình không đến làm việc, giao nộp, thì hành vi này có dấu hiệu của "Tội chiếm giữ trái phép tài sản". Với số tiền lên tới 128 triệu đồng, người này có thể phải đối diện với mức hình phạt cao nhất là 2 năm tù.

Bà Mai cũng nêu quan điểm, trường hợp người lấy 128 triệu đồng tại trụ ATM chủ động, khẩn trương giao nộp số tiền đang chiếm giữ cho cơ quan liên quan thì có thể không bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Thậm chí, hành động tự nguyện, tích cực, khẩn trương của người cầm số tiền 128 triệu đồng tại trụ ATM này có thể được xem xét, ghi nhận.

Luật sư Mai khuyến nghị người lấy 128 triệu đồng do người khác bỏ quên tại trụ ATM nên sớm liên hệ cơ quan chức năng để trả lại.

"Với góc độ pháp lý, luật sư khuyến nghị người đang giữ số tiền 128 triệu đồng lấy ở ATM nên sớm liên hệ cơ quan chức năng để hoàn trả, tránh những hậu quả pháp lý bất lợi. Điều 176 Bộ luật Hình sự hiện hành quy định rõ, người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng … sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu nhận lại tài sản theo quy định của pháp luật, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm", luật sư Nguyễn Thị Mai nhấn mạnh.

Từ sự việc trên, ông Nguyễn Đăng Khoa – Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Nam A Bank Bảo Lộc (Lâm Đồng) cũng đưa ra nhiều khuyến cáo người dân cần lưu ý khi giao dịch tại ATM.

Cụ thể, khi nộp tiền qua ATM/CDM, cần nhớ quy tắc '4 kiểm' trước khi rời máy, gồm: kiểm màn hình xem giao dịch đã thành công chưa; kiểm tài khoản coi tiền đã vào chưa; kiểm khe tiền coi có tiền bị trả lại không; kiểm chứng từ (nếu có).

Máy ATM/CDM sẽ trả lại tiền tại khe nhận/trả tiền trong trường hợp phát hiện tờ tiền lỗi, nhàu, rách nhiều... Khi đó, giao dịch chưa hoàn tất.

"Thực tế, nhiều người nghĩ 'đút tiền vào máy là xong', nhưng với ATM/CDM, chỉ khi hệ thống xác nhận thành công thì giao dịch mới hoàn tất. Nếu rời đi quá sớm, có thể xảy ra tình huống máy trả lại tiền mà không biết", ông Khoa nói.