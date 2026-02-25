Nhóm người đi ô tô, nổ súng tấn công con nợ

Ngày 25/2, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Cường (SN 1988, ngụ khu phố Tân Phú, phường Bình Phước) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nguyễn Mạnh Cường tại cơ quan công an. Ảnh: N.H

Theo kết quả điều tra ban đầu, anh Đ.H.H. (SN 1972, ngụ thôn Cây Da, xã Phú Nghĩa) nợ Nguyễn Thanh Nam số tiền 120 triệu đồng. Do đó, Nam rủ Cường và Nguyễn Văn Bình cùng đến xã Phú Nghĩa tìm gặp anh H. để đòi nợ.

Ngày 13/2, nhóm của Nam tìm đến nhà một người quen của anh H. tại thôn Cây Da để nói chuyện. Tuy nhiên, trong quá trình trao đổi, do không đạt được thỏa thuận, các đối tượng đã mất kiểm soát rồi tấn công anh H.

Cường chạy ra ô tô lấy bình xịt hơi cay, quay lại đánh nạn nhân, khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Khi nạn nhân chống trả, nhóm đối tượng tiếp tục di chuyển ra khu vực sân.

Tại đây, Bình rút một khẩu súng (qua giám định xác định là công cụ hỗ trợ) bắn một phát về phía nạn nhân rồi cùng các đối tượng nhanh chóng lên ô tô rời khỏi hiện trường.

Nguyễn Mạnh Cường chuẩn bị tấn công nạn nhân bằng bình xịt hơi cay. Ảnh: N.H

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Phú Nghĩa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy xét, kịp thời khống chế đối tượng Cường khi đang trên đường tẩu thoát và đưa về trụ sở để làm việc.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi Bình và Nam sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, đồng thời đề nghị các cá nhân, tổ chức không bao che, chứa chấp hoặc tạo điều kiện cho các đối tượng lẩn trốn.