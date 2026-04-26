Khởi tố giám đốc và giám sát công trình vụ cột điện lăn chết người ở Lào Cai

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với các cá nhân liên quan đến vụ án vi phạm quy định về an toàn lao động xảy ra tại xã Xuân Quang vào cuối năm 2025.

Theo kết quả điều tra, công trình đường điện thôn Phìn Giàng do liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Ngọc Bích và Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Trường Sơn thi công. Trong quá trình triển khai, nhiều yêu cầu về an toàn lao động không được thực hiện đầy đủ, đặc biệt ở khâu vận chuyển, kéo, lắp dựng cột điện bê tông trên địa hình đồi dốc.

Khoảng 10h30 ngày 30/10/2025, khi đang thi công, một cột điện bê tông lăn xuống theo triền dốc do không được kiểm soát an toàn, dẫn đến tai nạn khiến anh H.V.H. (SN 1989) tử vong.

Cơ quan chức năng thông báo quyết định khởi tố bị can. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 2/3, cơ quan điều tra khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn lao động. Đến ngày 15/4 cơ quan chức năng phối hợp Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 thống nhất khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Vịnh, giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Ngọc Bích, về tội vi phạm quy định về an toàn lao động; và ông Đàm Quốc Huy, giám sát trưởng công trình, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Quá trình điều tra xác định, đơn vị thi công không lập và không trình phê duyệt biện pháp thi công cũng như phương án bảo đảm an toàn lao động theo quy định.

Công trường không xác định khu vực nguy hiểm, thiếu thiết bị và giải pháp kỹ thuật khi thi công trên địa hình có độ dốc lớn. Bên cạnh đó, hoạt động giám sát không được thực hiện chặt chẽ, trong khi chủ đầu tư cũng chưa làm tròn trách nhiệm kiểm tra theo quy định.

Cơ quan điều tra xác định những thiếu sót nêu trên là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Qua vụ việc trên, Công an xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai khuyến cáo, các nhà thầu, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát cần nghiêm túc chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn lao động trong thi công xây dựng; chủ động xây dựng, thẩm định và tổ chức thực hiện các biện pháp thi công an toàn, phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là tại các khu vực có địa hình phức tạp.

Đồng thời, các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và khắc phục các nguy cơ mất an toàn, không để xảy ra những vụ việc đáng tiếc.