Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam là Ngô Văn Giang, sinh năm 2002, trú tại tổ dân phố Nghè, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 14/1, đối tượng đi xe máy từ nhà ra khu vực tổ dân phố Cầu Sơn, phường Trung Thành tỉnh Thái Nguyên thì gặp một bé gái, sinh năm 2013, đang đi xe đạp một mình nên nảy sinh ý định xâm hại tình dục.

Để thực hiện hành vi, Giang điều khiển xe máy áp sát nạn nhân giả vờ hỏi đường đi, rồi bất ngờ dùng tay sàm sỡ khiến cháu gái ngã ra đường. Sau đó, cháu gái đứng dậy bỏ chạy về hướng khu nghĩa địa Cầu Sơn thì bị đối tượng đuổi theo, dùng vũ lực để khống chế và thực hiện hành vi giao cấu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường Trung Thành khẩn trương xác minh, truy xét, làm rõ đối tượng gây án là Ngô Văn Giang. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.