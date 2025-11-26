Bắt giữ nhóm đối tượng thay nhau hiếp dâm thiếu nữ

Ngày 26/11, VKSND tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Các đối tượng gồm: Phạm Xuân Phát (SN2007); Vương Đức Phúc (SN 2007); Nguyễn Văn Khải (SN 2003) và Nguyễn Đình Thục (SN 2001), đều trú tại xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh.

Kết quả điều tra xác định, tháng 9/2025, trong khi đi tập thể dục buổi tối, Phát và Thục gặp cháu V.T.N.Y (SN 2011) ở xã Ngọc Thiện, đi xe đạp điện. Phát đã bắt chuyện làm quen với Y, sau đó Phát và Thục kể lại với Phúc và Khải về việc quen biết Y.

Đối tượng liên quan vụ án.

Sau khi bàn bạc thống nhất, ngày 13/11, 4 đối tượng hẹn gặp và dẫn Y đến khu vực đường làng vắng người qua lại. Tại đây, 4 đối tượng đã cưỡng ép và thay nhau thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu Y.

Khi nghe cháu Y nói chuyện về việc bị xâm hại tình dục, người thân của cháu đã làm đơn trình báo đến cơ quan công an. Nhận được tin báo về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, làm rõ vụ việc.