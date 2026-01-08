Bắt giữ nghi phạm gây ra vụ hiếp dâm trên địa bàn TP Hà Nội

Ngày 8-1, tin từ Công an phường Hoành Sơn, Công an tỉnh Hà Tĩnh), cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Hồ Đức Bình (SN 1989, ngụ tại Quảng Ngãi).

Bình là nghi phạm gây ra vụ hiếp dâm trên địa bàn TP Hà Nội.

Nghi phạm Hồ Đức Bình bị bắt giữ (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 6-1, Công an phường Hoành Sơn nhận được thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội, cho biết nghi phạm Bình sau khi gây án đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hoành Sơn đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác định Bình đã lên xe ô tô mang BKS: 82B-001.27 của một nhà xe để di chuyển theo hướng Bắc–Nam.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi xe đi qua địa bàn phường Hoành Sơn, tổ công tác Công an phường đã tiến hành bắt giữ đối tượng.

Sau khi bắt giữ, Công an phường Hoành Sơn đã bàn giao Hồ Đức Bình cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.