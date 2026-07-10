Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm cá độ bóng đá World Cup 2026 tại xã Thường Tín

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Điện (SN 1987, trú tại xã Thường Tín, TP Hà Nội) cùng các đối tượng liên quan có hành vi tổ chức cá độ bóng đá. Ngày 7/7, cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng đến làm việc. Tại đây, nhóm này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chỉ tính riêng từ tối 6/7 đến ngày 7/7, các đối tượng đã tổ chức cho nhiều người tham gia cá độ 5 trận bóng đá với tổng số tiền giao dịch khoảng 380 triệu đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Điện và Lê Tiến Thành về hành vi "Tổ chức đánh bạc"; tạm giữ Trần Sỹ Trác và Nguyễn Văn Hiếu về hành vi "Đánh bạc" để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Qua vụ việc trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, đặc biệt là cá độ bóng đá qua mạng; đồng thời tích cực tố giác tội phạm để góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.