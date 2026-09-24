Hoàng Nato khai sử dụng ma túy với TikToker Phannhibeauty 'cho vui'

Dương Minh Tuấn (43 tuổi, giang hồ cộm cán có biệt danh Hoàng Nato) và Phan Kim Nhi, 37 tuổi, nằm trong số 126 người bị xử lý trong chuyên án do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP HCM vừa triệt phá.

Ngày 24/9, một lãnh đạo PC04 cho biết những người này thuộc 8 đường dây tội phạm; cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý những người liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai thấy bạn bè đi tiệc thường chơi loại pod chill nên đã thử. Người này sau đó nhờ nữ giúp việc của Nhi tìm chỗ mua. Lần đầu, anh ta mua 5 món để cùng bạn gái "dùng cho vui". Họ dùng chung hai lần, vào ngày 7 và 12/9.

"Ban đầu tôi nghĩ pod chill là thuốc lá điện tử thông thường, sau mới biết liên quan đến ma túy", giang hồ Hoàng Nato bày tỏ hối hận, thừa nhận hành vi sai và mong được khoan hồng. Nghi phạm khuyên mọi người "tránh xa pod chill cùng các chất ma túy khác vì sẽ ảnh hưởng rất nhiều và trả giá rất đắt".

Phan Kim Nhi, tức TikToker Phannhibeauty, tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Trong khi đó Nhi khai biết đến pod chill khi đi nhậu, thấy bạn bè sử dụng. Cô xác nhận hai lần cùng bạn trai sử dụng tại phòng khách, không có người khác tham gia. Hoàng Nato là người lắp thiết bị và hút trước. Mỗi đầu pod được hai người sử dụng trong một đến hai ngày.

Nữ TikToker nói bản thân bị mất ngủ thường xuyên, thấy hút pod giúp dễ ngủ nên đã tiếp tục dùng.

Hoàng Nato tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Trong 10 ngày truy xét, cảnh sát phát hiện 8 đường dây, bắt và xử lý 126 người, trong đó có một số người tự xưng giang hồ trên mạng xã hội, 5 người Hàn Quốc và 4 người Đài Loan.

Các nghi phạm bị xác định liên quan hoạt động mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Những nghi phạm trong chuyên án liên quan Hoàng Nato. Ảnh: Công an TP HCM