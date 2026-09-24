Bà cụ 79 tuổi kéo cháu gái vào tù vì nhờ chuyển tiền cho 'trùm' ma túy

Ngày 23/9, bà Thược, có 3 tiền án, bị TAND TP HCM tuyên phạt mức án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trần Thị Lan Anh, 35 tuổi, cháu ngoại bà Thược, bị tuyên 7 năm tù với vai trò đồng phạm.

Cùng vụ án, 10 bị cáo khác bị phạt từ một năm 6 tháng đến 20 năm tù về một trong các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.

Hồi tháng trước, con trai bà Thược cũng bị tuyên án tù chung thân vì liên quan đến ma túy.

Tại phiên tòa hôm nay, bà Thược thừa nhận cáo trạng truy tố đúng, không oan sai. Bị cáo khai thông qua người tên Trường (ông trùm sống ở Campuchia, chưa rõ lai lịch) để bắt mối mua bán ma túy.

Trường sau đó cử người mang ma túy đến giao tận nhà để Thược chia ra bán lại cho người có nhu cầu. Việc thanh toán được thực hiện bằng cách nhờ cháu Lan Anh chuyển khoản giúp. Ma túy được bà chia thành các gói nhỏ, bán với giá 500.000 đồng hoặc một triệu đồng, tùy nhu cầu của người mua.

Bị cáo cho biết việc mua bán diễn ra tại nhà và chỉ kéo dài vài tháng trước khi bị phát hiện.

Bà Nguyễn Thị Thược cùng các bị cáo khác tại tòa. Ảnh: Bình Nguyên

Từ lời rủ bán ma túy đến đầu mối của đường dây

Theo cáo trạng, bà Thược bắt đầu liên quan tham gia đường dây ma túy từ tháng 8/2024, khi vào bệnh viện chăm con trai. Tại đây, bà quen một người tên Thuận. Sau khi nghe Thược kể hoàn cảnh gia đình khó khăn, Thuận gợi ý bà bán ma túy để kiếm tiền.

Đầu tháng 10/2024, Thuận cùng một phụ nữ đến nhà Thược mang heroin đến chào bán. Do từng có tiền án về ma túy, Thược cho rằng chất lượng hàng không đạt yêu cầu nên từ chối.

Ít ngày sau, người phụ nữ này giới thiệu Thược với Trường. Giữa tháng 10/2024, Thược mua lô heroin đầu tiên gồm hai "cây", tương đương 75 gram, giá 36 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, bà chia nhỏ bán cho nhiều người nghiện đến nhà hoặc thanh toán qua chuyển khoản.

Trong khoảng ba tháng, Thược 10 lần mua heroin của Trường để bán lại. Lượng ma túy tăng dần từ hai "cây" lên nửa bánh mỗi lần rồi một bánh.

Tối 6/1/2025, Trường gọi điện báo sẽ giao heroin vào sáng hôm sau. Thược ban đầu đặt một bánh nhưng được đề nghị lấy hai bánh với giá 300 triệu đồng và đồng ý.

Sáng hôm sau, người của Trường mang đến nhà Thược 3 bánh heroin. Do số lượng nhiều hơn thỏa thuận và không đủ tiền thanh toán, Thược nói chỉ có thể trả trước 300 triệu đồng. Trường đồng ý để bà bán dần rồi thanh toán.

Thược dùng dao lam, đá mài và cân điện tử chia heroin thành các gói nhỏ để bán. Hai bánh còn lại được cất dưới chân cầu thang.

Chiều cùng ngày, khi chưa kịp bán cho khách, bà Thược bị công an phát hiện, khám xét nơi ở. Nhà chức trách thu hơn một kg heroin, gần 300 gram methamphetamine cùng nhiều tang vật.

Ngoài heroin, trong khoảng thời gian này bà Thược còn khoảng 7 lần mua methamphetamine của Trường, mỗi lần từ 200 gram đến một kg.

Cháu ngoại: Biết bà mua ma túy về bán

Để thanh toán tiền hàng, Trường gửi mã QR qua Telegram. Thược nhờ Lan Anh, lập tài khoản Telegram và sử dụng tài khoản ngân hàng để chuyển tiền cho Trường.

Tại tòa, Lan Anh khai biết bà ngoại mua bán ma túy và có chuyển khoản giúp, song cô cho rằng bản thân không được hưởng lợi từ việc này. Cô cũng không biết cụ thể số lượng, chủng loại ma túy bà ngoại giao dịch.

Ngoài bán lẻ cho người nghiện, bà Thược còn cung cấp ma túy số lượng lớn cho các đầu mối khác. Một trong số này là Phạm Minh Thắng. Theo hồ sơ, chỉ trong khoảng một tháng, Thắng khoảng 10 lần đến nhà Thược mua methamphetamine để bán lại. Ma túy sau đó tiếp tục được phân phối qua nhiều tầng trung gian.