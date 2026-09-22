Bắt giữ TikToker Phannhibeauty sử dụng ma túy cùng giang hồ “Hoàng Nato”

Theo Cơ quan CSĐT, trong số 126 đối tượng ban đầu bị bắt và xử lý có Phan Kim Nhi (SN 1989, TikToker Phannhibeauty) bị bắt để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Phan Kim Nhi được biết đến là một TikToker có 33.000 người theo dõi và 83.000 lượt thích trên nền tảng TikTok.

Phan Kim Nhi tức TikToker Phannhibeauty bị bắt giữ để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Theo tìm hiểu, Phan Kim Nhi là bạn và bị bắt do liên quan hành vi của Dương Minh Tuấn (SN 1983, tức "Hoàng Nato", ngụ phường Gia Định) là đối tượng giang hồ cộm cán, có mối quan hệ xã hội phức tạp.

Như Báo CAND đã thông tin, sau thời gian tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp công tác, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức khám phá chuyên án, bắt "Hoàng Nato" để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Phan Kim Nhi trong số 126 đối tượng bị bắt và xử lý.

Quá trình đấu tranh không chỉ tập trung vào các đối tượng, đầu mối ma túy đã được nhận diện, trong 10 ngày đêm liên tục, Ban chuyên án đã nhanh chóng xác minh, truy xét mở rộng tất cả các đầu mối thông tin dù là nhỏ nhất để phát hiện toàn bộ đường dây, đối tượng có liên quan.

Kết quả, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá 8 đường dây tội phạm. Qua đó, bắt, xử lý tổng cộng 126 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó có 9 người nước ngoài, gồm 5 người Hàn Quốc và 4 người Đài Loan - Trung Quốc.

Tang vật thu giữ gồm hơn 1.000 đầu pod chill chứa ma túy etomidate, khoảng 100g ma túy tổng hợp các loại cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 22/9, Công an xã Phú Giáo, TP Hồ Chí Minh cũng thông tin đang tiếp tục đấu tranh, điều tra vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với 11 đối tượng.

Các đối tượng "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" ở xã Phú Giáo.

Cụ thể, 11 đối tượng gồm: Trần Văn Quang (SN 1991); Nguyễn Chương Chi (SN 1995); Nguyễn Thanh Long (SN 1992); Nguyễn Hiệp Hòa (SN 1996); Vũ Văn Quyền (SN 1994, cùng ngụ xã Phú Giáo); Vũ Văn Quý (SN 1991, ngụ ấp Cầu Rạt, xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai); Nguyễn Văn Sự (SN 1999, thường trú ấp Quang Minh, xã Quới An, tỉnh Vĩnh Long) ; Nguyễn Văn Phụng (SN 1997, thường trú ấp Sóc Chùa, xã Cầu Ngang, tỉnh Vĩnh Long); Lý Văn Tươi (SN 2005, thường trú ấp số 1, xã Đại Hải, TP Cần Thơ); Đặng Anh Tuyết (SN 1998, thường trú phường Tây Nam, TP Hồ Chí Minh, tạm trú: ấp 1, xã Phú Giáo); Nguyễn Thị Thùy Trang (Trang Heo, SN 1997, thường trú ấp Vĩnh An, xã Phước Hòa, TP Hồ Chí Minh).

Trong đó, đối tượng Trang Heo hiện đang là bị can của 3 vụ án: Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Sử dụng ma túy trái phép; Cướp giật tài sản. Trang thường lợi dụng thủ đoạn để mình mang thai và có con nhỏ nhằm né tránh biện pháp bắt tạm giam rồi tiếp tục hoạt động phạm tội…