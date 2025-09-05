Vây bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Gia Ánh

Ngày 4-9, tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Công an TP HCM bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Gia Ánh (SN 1996, ngụ tại khu phố 1, phường Quảng Trị) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Đối tượng truy nã đặc biệt Phan Gia Ánh bị bắt giữ tại TP HCM. Ảnh: Trần Khôi

Theo tài liệu điều tra, Phan Gia Ánh là đối tượng trong băng nhóm cưỡng đoạt tài sản do Ngô Đức Dũng (tức Dũng “Chó”) cầm đầu.

Nhóm tội phạm này hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, thường xuyên dùng thủ đoạn đe dọa, khống chế nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự địa phương.

Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Phan Gia Ánh.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã triển khai lực lượng, thu thập thông tin, lần theo dấu vết đối tượng nhằm bắt giữ đối tượng xử lý theo quy định của pháp luật.

Bằng sự quyết tâm và tinh thần tấn công trấn áp tội phạm đến cùng, các trinh sát đã phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại TP HCM.

Tổ công tác đã triển khai lực lượng, tổ chức vây bắt thành công đối tượng Phan Gia Ánh để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.