Cuộc đấu trí căng thẳng vạch trần thủ đoạn của gã chồng dùng điện sát hại vợ

Ngày 26/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Lê Văn Thương (SN 1973, quê tỉnh Cà Mau) về hành vi "giết người".

Dấu hiệu bất thường từ đoạn dây điện bị tuốt bỏ lớp vỏ nhựa

Hôm 9/2, trực ban Công an phường Bình Phước tiếp nhận thông tin từ anh L.M.A (SN 2006, quê Cà Mau) báo tin, mẹ mình là bà Q.T.T (SN 1980) bị “điện giật” tại nhà trọ ở khu phố Tiến Hưng 3, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện 175, TP.HCM trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường nơi bà T bị điện giật. Ảnh: CACC

Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an phường Bình Phước lập tức chỉ đạo một tổ công tác xuống hiện trường. Tại căn phòng trọ nhỏ hẹp đã được dọn dẹp sơ sài vẫn còn vương vấn mùi khét và những vết máu chưa xóa sạch.

Lực lượng chức năng phát hiện trong chiếc máy giặt ở góc nhà có một đoạn dây điện dài khoảng 2m đã bị tuốt bỏ lớp vỏ nhựa bảo vệ ở một đầu.

Xác định đây không đơn thuần là một vụ tai nạn, Công an phường Bình Phước tiến hành xác minh, rà soát các mối quan hệ của bà T và nắm được thông tin, chồng bà T là Thương, đột ngột “biến mất” khỏi bệnh viện sau khi nghe một cuộc điện thoại lạ.

Trong khi mọi gia đình đang chuẩn bị cho mâm cơm cúng ông Táo ngày 23 tháng Chạp, một tổ công tác của Công an phường Bình Phước nhận lệnh tức tốc lên đường truy tìm người đàn ông này.

Đối tượng Lê Văn Thương tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Chặng đường hơn 400km từ tỉnh Đồng Nai về đến đất mũi Cà Mau những ngày cuối năm lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến.

“Anh em chỉ kịp ăn vội ổ bánh mì trên xe. Mục tiêu duy nhất là phải tiếp cận đối tượng nhanh nhất có thể, tránh để đối tượng tiếp tục lẩn trốn vào các vùng rừng đước hiểm trở của Cà Mau”, một trinh sát kể.

Đến sáng 10/2, tổ công tác đã phối hợp cùng Công an xã Khánh An, tỉnh Cà Mau mời Thương về trụ sở làm việc.

Lúc này, Thương vẫn giữ thái độ bình thản, liên tục than thở về việc vợ xui rủi bị tai nạn điện giật và che đậy bằng việc về quê để gom tiền lên lo chi phí chữa bệnh cho vợ. Ngay trong ngày, lệnh di lý Thương về phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai được thực thi.

Kẻ thủ ác thừa nhận giết vợ

Tại trụ sở Công an phường Bình Phước, cuộc đấu trí với Lê Văn Thương diễn ra căng thẳng, đối tượng luôn tỏ ra thật thà, ngờ nghệch với thái độ rất lì lợm.

Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Trưởng Công an phường Bình Phước trực tiếp đấu tranh với Thương. Ảnh: CACC

Suốt nhiều giờ đồng hồ, Thương chỉ lặp lại một kịch bản duy nhất: “Vợ tôi ngủ dậy rồi vô tình chạm vào dây điện cũ của máy giặt bị hở, tôi nghe tiếng nổ nên chạy lại cứu”.

Đối tượng đã dùng sự đau khổ giả tạo để né tránh các câu hỏi xoáy sâu vào mâu thuẫn gia đình trước đó. Không khí trong phòng lấy lời khai vô cùng căng thẳng, có lúc rơi vào bế tắc khi đối tượng nhất quyết không nhận tội.

Đích thân thượng tá Nguyễn Đức Thành, Trưởng Công an phường trực tiếp lấy lời khai của Thương. Với kinh nghiệm dày dạn, những lập luận sắc bén và sự tác động về tâm lý, sau nhiều giờ đấu tranh, thượng tá Nguyễn Đức Thành đã đánh gục “tâm lý lì lợm” của Thương, buộc đối tượng phải cuối đầu nhận tội.

Thương khai nhận, từ cuối năm 2025, do nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng, nên 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã. Dịp Tết Nguyên đán 2026, Thương muốn cả nhà bỏ việc làm công nhân về quê Cà Mau sinh sống hẳn nhưng bà T không đồng ý và đòi ly hôn.

Sự tức giận âm ỉ lên đến đỉnh điểm, rạng sáng 8/2, trong khi vợ và con trai đang ngủ say, Thương thức dậy với ý định sát hại vợ. Thương lấy một đoạn dây điện cũ, cắm trực tiếp vào ổ điện lưới 220V.

Tay phải cầm phích cắm, tay trái cầm đầu dây đã tuốt vỏ nhựa tiến về phía người vợ đang còn say giấc với ý định chích điện thẳng vào vùng đầu và cổ vợ.

Tuy nhiên, Thương làm rơi sợi dây điện trúng vào vùng đầu và cổ của bà T khiến nạn nhân bị điện giật. Nghe có tiếng động lớn, con trai của Thương đang ngủ trên gác bật đèn thì thấy Thương đang đỡ vợ dậy, vùng miệng có máu chảy ra nhiều nên A lấy xe máy chở mẹ đi cấp cứu.

Để che giấu hành vi, Thương đã quay về phòng trọ giấu sợi dây điện vào trong máy giặt và tạo dựng hiện trường giả như một vụ tai nạn. Khi nghe người quen gọi điện báo tin bà T đã tỉnh và nói “không phải điện giật mà bị đánh”, Thương đã sợ hãi bỏ trốn về quê.