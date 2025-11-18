Truy nã Hứa Xường, em trai bà Hứa Thị Phấn

VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ, gồm: Trần Hoàng Trinh (Giám đốc); các Thành viên HĐQT: Hứa Xường (đang bị truy nã), Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang và Lâm Kim Dũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can tại Ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi, gồm: Phạm Thị Mai Toan (cựu giám đốc), Trần Thị Bích Ngọ (cựu Phó giám đốc), Đào Thị Thu Hòa (cựu Trưởng phòng tín dụng) và Đặng Thị Thu Hương (cựu cán bộ ngân hàng) bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Bị cáo Phạm Thị Mai Toan trong một phiên xét xử. Ảnh: PL

Theo cáo trạng, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng gây thiệt hại nghiêm trọng cho Ngân hàng Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi (nay là Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn) do bà Hứa Thị Phấn (đã mất) và các đồng phạm thực hiện.

Theo đó, Công ty Cổ phần Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn là Chủ tịch HĐQT, được giao phần đất có diện tích 279.269m2 tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (cũ).

Trong đó, phần diện tích 240.000m2 phải thực hiện góp vốn vào liên doanh là Công ty Phú Mỹ Á Châu đã được UBND TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện Dự án Garden City. Phần diện tích 39.269m2, Công ty Phú Mỹ chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận.

Do đó, Công ty Phú Mỹ chưa có quyền sở hữu, sử dụng tài sản (bao gồm quyền sử dụng đất, tài sản hình thành trên đất, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh...) thuộc dự án có diện tích 279.269m2.

Công ty Phú Mỹ không đủ năng lực tài chính, không đủ khả năng trả nợ, không có chứng từ, tài liệu chứng minh sử dụng vốn vay đúng mục đích và không có quyền thế chấp tài sản của Dự án diện tích 279.269m2 nêu trên.

Tuy nhiên, thực hiện theo chỉ đạo của bà Hứa Thị Phấn, các đối tượng là người nhà, người quen, nhân viên được bà Phấn nhờ đứng tên các chức danh tại Công ty Phú Mỹ, gồm: Trần Hoàng Trinh, Hứa Xường (em ruột bà Phấn), Hứa Thị Bích Hạnh (cháu bà Phấn), Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng đã ký các biên bản Hội đồng quản trị và các tài liệu, chứng từ... hoàn thiện hồ sơ khống để vay vốn tại Agribank Mạc Thị Bưởi trái quy định.

Từ đó, bà Hứa Thị Phấn nhận tổng số tiền 249 tỉ đồng, đã trả 170 tỉ đồng, hiện còn 89 tỉ đồng (trong đó, nợ gốc là 79 tỉ đồng, nợ lãi là 9,9 tỉ đồng).

Hiện nay, Công ty Phú Mỹ có bổ sung tài sản đảm bảo cho khoản nợ là 16 tỉ đồng, còn chiếm đoạt số tiền 73 tỉ đồng.

Đối với các cá nhân tại Agribank Mạc Thị Bưởi, cáo trạng xác định: Phạm Thị Mai Toan với vai trò chỉ đạo, chịu trách nhiệm chính; Trần Thị Bích Ngọ có trách nhiệm xem xét nội dung thẩm định của phòng tín dụng; Đào Thị Thu Hòa kiểm soát nội dung thẩm định điều kiện vay vốn của cán bộ tín dụng và Đặng Thị Thu Hương thẩm định điều kiện vay vốn.

Dù Công ty Phú Mỹ không có tài sản đảm bảo đủ điều kiện, các bị can vẫn quyết định cho vay và nhận tài sản bảo đảm trái với các quy định. Từ đó, tạo điều kiện cho bà Hứa Thị Phấn và các bị can thuộc Công ty Phú Mỹ chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Agribank Mạc Thị Bưởi số tiền hơn 73 tỉ đồng.

Đối với Hứa Xường, bị can này đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi khởi tố, hiện không xác định được bị can trên đang ở đâu.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định truy nã, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại địa phương nơi bị can đăng ký thường trú, phát thư kêu gọi ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước...

Do đã áp dụng đầy đủ các biện pháp để đảm bảo thực hiện quyền của bị can. Trường hợp không ra đầu thú, bị can sẽ bị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.

Đối với Hứa Thị Phần, cáo trạng xác định là người chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Phú Mỹ; chỉ đạo lập hồ sơ vay vốn và hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt của ngân hàng.

Tuy nhiên, bà Hứa Thị Phấn đã chết vào ngày 13-2-2023, nên CQĐT không xem xét xử lý hình sự.