Hai đối tượng chém nứt sọ 1 thanh niên vì nghi ngờ là người trộm chó

Đối tượng Nguyễn Văn Phước và Trần Nhựt Quốc. Ảnh: Anh Tầm.

Trước đó, rạng sáng ngày 31/7, chị C.N.T. (SN 1970, ngụ phường Mỹ Thới) đến Công an phường Mỹ Thới trình báo sự việc con trai là Trần Minh Phụng (SN 1995) bị 3 người lạ mặt đánh, chém vào vùng đầu gây trọng thương vào sáng cùng ngày.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Mỹ Thới phối hợp Phòng CSHS tiến hành điều tra, xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng ngày 8/8, lực lượng Công an xác định Phước, Quốc và Duy liên quan đến vụ án và mời về trụ sở làm việc.

Hung khí thu giữ. Ảnh: Anh Tầm.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng khai nhận: Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 31/7, Phước thấy Phụng cùng một thanh niên khác điều khiển xe mô tô chạy ngang nhà, có mang theo cây vợt thường được sử dụng để bắt trộm chó, nên nghi ngờ Phụng là người bắt trộm chó nhà Phước trước đó.

Phước về nhà nói cho Quốc (con riêng của người phụ nữ sinh sống như vợ chồng với Phước) biết, rồi mang theo một chân ghế bằng gỗ, còn Quốc mang theo một con dao tự chế điều khiển xe mô tô đi tìm Phụng.

Khi đến khu vực khóm An Thới, phát hiện Phụng điều khiển xe mô tô một mình, Quốc chạy lên chặn đầu xe, Phước đi đến dùng chân ghế đánh nhiều cái vào vùng đầu, mặt và lưng của Phụng. Chưa dừng lại, Quốc dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu Phụng làm bể nón bảo hiểm khiến nạn nhân bị nứt sọ.

Lúc này, Duy chạy xe mô tô đến mang theo cây gậy ba khúc nhưng không tham gia đánh Phụng. Sau khi gây án, các đối tượng về nhà ngủ, còn Phụng được người quen đưa đến Bệnh viện đa khoa An Giang cấp cứu.