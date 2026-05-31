Cãi nhau chuyện lắp đặt đồng hồ nước, 2 người ở Hà Nội bị khởi tố

Ngày 31/5, Công an TP Hà Nội cho biết, các đối tượng bị khởi tố gồm Trương Minh Quang (SN 1986, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) và Đỗ Thị Thúy Nga (SN 1974, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội).

Theo điều tra, trước đó Quang nhận được điện thoại thông báo mẹ đẻ và vợ chồng bà Nga (là chú, thím của Quang) đang xảy ra tranh cãi liên quan đến việc lắp đặt đồng hồ nước tại ngõ 15 Phan Kế Bính, phường Giảng Võ.

Khi có mặt tại hiện trường, Quang nhìn thấy chú ruột nên đã lớn tiếng chửi bới, dùng tay đẩy và đấm vào mặt khiến nạn nhân ngã xuống đất. Mặc dù được những người xung quanh can ngăn, Quang vẫn tiếp tục có hành vi gây mất trật tự.

Thấy chồng bị đánh, bà Nga từ quán nước gần đó lao vào giằng co, chửi bới Quang. Sau đó, bà Nga lấy 2 con dao thái thịt trong cửa hàng và ném về phía Quang, đồng thời có lời lẽ thách thức.

Nhận được tin báo, Công an phường Giảng Võ đã nhanh chóng có mặt, khống chế các đối tượng và đưa về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, Quang và Nga đã thừa nhận hành vi của mình.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trương Minh Quang và Đỗ Thị Thúy Nga về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.