Xác minh vụ thi thể nam giới có hình xăm "Tôn ngộ không"

Hồi 10h ngày 21/6/2026, bà Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1970, trú tại tổ 10, phường Hồng Hà, Hà Nội phát hiện một thi thể nam giới tại khu vực bãi giữa Sông Hồng, thuộc phường Hồng Hà, Hà Nội. Qua quá trình xác minh, nhân thân lai lịch của nạn nhân vẫn chưa được xác định.

Theo thông tin ban đầu, tử thi có đặc điểm nhận dạng là nam giới, chiều dài 1,69m, tóc đen và ngắn. Nạn nhân mặc áo sơ mi dài tay màu đen, vùng cổ áo có chữ “Hà Nhi Store”. Nạn nhân mặc quần âu màu đen, quần sịp màu đen, cạp quần có chữ “Mipas”, đeo thắt lưng da màu đen, mặt thắt lưng hình “GG” màu vàng. Vùng ngực phải tử thi có hình xăm bông hoa nhiều màu, cánh tay phải xăm hình cá chép nhiều màu, cẳng tay phải xăm hình bông hoa màu xanh, vàng, tay trái xăm hình cá chép và bông hoa màu đen. Vùng lưng thi thể xăm hình “Tôn ngộ không” màu đen. Tử thi đang trong giai đoạn trương thối, phân huỷ mạnh.

Hiện tại, vụ việc đang do Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội (Công an phường Hồng Hà) thụ lý. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cung cấp thông tin nếu biết về các nội dung liên quan hoặc ghi lại được hình ảnh về vụ việc.

Mọi thông tin xin người dân liên lạc với đồng chí Phan Ngọc Hà - Điều tra viên thụ lý qua số điện thoại 091427370 hoặc có thể trực tiếp khai báo tại trụ sở Công an phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội (số 15 An Dương, phường Hồng Hà, Hà Nội).