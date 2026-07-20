Án mạng trong vườn điều ở Đồng Nai

Khoảng 10H30 sáng ngày 6/7/2026, khu vực vườn điều thuộc khu phố Tân Đồng, phường Bình Phước, TP Đồng Nai trở nên náo động khi người dân phát hiện thi thể một phụ nữ với nhiều vết thương trên cơ thể.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Trưởng Công an phường Bình Phước lập tức đến ngay hiện trường triển khai lực lượng thực hiện quy trình nghiệp vụ, xác minh danh tính nạn nhân, nhanh chóng phối hợp xác định đối tượng nghi vấn và báo cáo ngay cho Công an TP Đồng Nai để tiến hành quy trình điều tra vụ án, xác minh, truy xét nghi phạm gây án.

Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Trưởng Công an phường Bình Phước có mặt tại hiện trường vụ việc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố triển khai công tác xác minh.

Xác minh bước đầu, nạn nhân là chị Đ.T.H (SN 1998, hộ khẩu thường trú ấp 16, xã Thiện Hưng, TP Đồng Nai; cư trú và làm thuê tại phường Bình Phước). Nguyên nhân xảy ra án mạng được nhận định là do mâu thuẫn ghen tuông tình ái.

Trong suốt hơn một ngày đêm, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bình Phước cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đồng Nai làm việc liên tục. Hàng chục camera an ninh trên các tuyến đường, khu dân cư, cơ sở kinh doanh được rà soát, trích xuất và đối chiếu từng khung hình để dựng lại hành trình của nạn nhân cũng như đối tượng nghi vấn.

Từ dữ liệu camera và các dấu vết, tài liệu thu thập được, cơ quan Công an từng bước dựng lại diễn biến vụ việc, xác định Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, hộ khẩu thường trú xã Dầu Tiếng, TP Hồ Chí Minh, thuê nhà ở tại xã Hưng Phước) là đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Thượng tá Nguyễn Thành Sơn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố phát biểu và phân công nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia xác minh vụ án.

Thượng tá Nguyễn Thành Sơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra, truy xét cho biết: “Mục tiêu đặt ra là phải nhanh chóng xác định đối tượng, không để đối tượng tiếp tục lẩn trốn hoặc gây nguy hiểm cho xã hội. Kịp thời ngăn chặn khả năng đối tượng trốn qua biên giới Campuchia, vì nghi phạm Nguyễn Văn Tuấn đang ở nhà thuê và sinh sống tại xã biên giới Hưng Phước, nên rất thông thuộc đường qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia. Sự phối hợp chặt chẽ của Công an phường Bình Phước và các Công an đơn vị, địa phương có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thu thập thông tin ban đầu và truy vết hành trình của nghi phạm”.

Một tổ công tác phối hợp với Công an xã Dầu Tiếng, TP Hồ Chí Minh mật phục, đón lõng đối tượng, vì rất có thể sau thời gian lẩn trốn, Nguyễn Văn Tuấn sẽ quay về nhà anh trai của mình tại ấp An Thới, xã Dầu Tiếng. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của lực lượng truy bắt vẫn chưa có kết quả.

Đến khoảng 17h20 ngày 7/7/2026, từ nguồn tin quý giá cho hay, đối tượng Nguyễn Văn Tuấn đã “xuất đầu lộ diện” tại khu vực xã Long Hòa, TP Hồ Chí Minh và đang di chuyển về hướng các tỉnh Tây Nguyên. Ngay lập tức, tổ công tác gồm các trinh sát và điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai cùng với sự hỗ trợ của Đội Đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh triển khai lực lượng nhanh chóng truy đuổi theo hướng đi của nghi phạm.

Trung tá Đặng Phi Hùng, Đội trưởng Đội trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đồng Nai (bìa phải) trực tiếp tham gia truy đuổi và bắt giữ nghi phạm Tuấn.

Trung tá Đặng Phi Hùng, Đội trưởng Đội trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đồng Nai trực tiếp truy đuổi và bắt giữ nghi phạm Tuấn tại kể lại, khi truy đuổi đến khu vực lô cao su thuộc xã Long Hòa, TP Hồ Chí Minh thì tổ công tác áp sát, quật ngã xe nhưng đối tượng vẫn ngoan cố bỏ chạy. Mặc dù đối tượng to cao, nặng khoảng 85kg nhưng tổ công tác đã khống chế thành công.

Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Trưởng Công an phường Bình Phước cho biết: “Chúng tôi xác định đây là vụ án rất nghiêm trọng nên đã huy động tối đa lực lượng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, truy bắt. Tất cả đều làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất nhằm sớm truy bắt hung thủ để ngăn chặn những hậu quả xấu có thể xảy ra”.

Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Trưởng Công an phường Bình Phước (bên phải) tra hỏi động cơ gây án của đối tượng Nguyễn Văn Tuấn.

Tại trụ sở Công an phường Bình Phước, Nguyễn Văn Tuấn khai nhận, giữa Tuấn và chị Đ.T.H. có quan hệ tình cảm nhưng sau đó phát sinh mâu thuẫn do ghen tuông. Tối 5/7/2026, Tuấn đến phường Bình Phước hẹn gặp chị H. để nói chuyện. Đến rạng sáng hôm sau, khi chở chị H. đi cạo mủ cao su, hai người tiếp tục xảy ra cãi vã. Trong lúc tức giận, Tuấn bóp cổ chị H. bất tỉnh, sau đó kéo nạn nhân vào vườn điều gần đó rồi dùng kéo mang theo từ trước đâm nhiều nhát vào vùng ngực khiến nạn nhân tử vong trước khi bỏ trốn.

Ngày 17/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Tuấn để điều tra về hành vi giết người.