Bắt 4 đối tượng người nước ngoài bị truy nã quốc tế, trốn tại Đà Nẵng

Chiều 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương bắt giữ 4 đối tượng bị truy nã quốc tế đang lẩn trốn tại TP Đà Nẵng và hoàn tất việc bàn giao đến Cảnh sát của Hàn Quốc và Mông Cổ.

Lực lượng chức năng của Việt Nam và TP Đà Nẵng bàn giao 3 đối tượng Oh Kihoon, An Heejin và Lee Jongmin đến Cảnh sát Hàn Quốc.

Thực hiện chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an và Giám đốc CATP Đà Nẵng về việc xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã quốc tế đang lẩn trốn tại Việt Nam, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Đà Nẵng triển khai lực lượng, phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành rà soát, xác minh thông tin, xác định nơi lưu trú của các đối tượng.

Đến ngày 29/9/2026, Phòng CSHS phối hợp với Công an phường (CAP) An Hải và CAP Ngũ Hành Sơn bắt 3 đối tượng: Oh Kihoon (SN 1988), An Heejin (SN 1977) và Lee Jongmin (SN 1990, cùng quốc tịch Hàn Quốc).

Qua đấu tranh, làm việc, các đối tượng thừa nhận đang bị Interpol truy nã quốc tế theo yêu cầu của Cảnh sát Hàn Quốc. Trong đó, Oh Kihoon bị truy nã về tội “Lừa đảo” liên quan đến lừa đảo tài chính qua mạng viễn thông. Oh Kihoon nhập cảnh vào Việt Nam ngày 05/8/2026 qua Sân bay quốc tế Đà Nẵng và lưu trú tại phường Ngũ Hành Sơn.

An Heejin bị truy nã về tội “Tổ chức đánh bạc”. Đối tượng nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam ngày 14/7/2026 rồi đến lưu trú tại phường An Hải. Lee Jongmin bị truy nã về tội “Lừa đảo”; nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam ngày 20/4/2026 và đến lưu trú tại chung cư Monarchy, phường An Hải.

Lực lượng chức năng bàn giao đối tượng ERDENEMUNKH BARKHAS cho Cảnh sát Mông Cổ.

Đến ngày 05/10/2026, Phòng CSHS và CAP Hòa Cường bắt giữ thành công đối tượng ERDENEMUNKH BARKHAS (SN 1990, quốc tịch Mông Cổ). Đối tượng này bị Interpol truy nã về tội “Lừa đảo” theo yêu cầu của Cảnh sát Mông Cổ.

Bị can nhập cảnh vào Việt Nam ngày 27/10/2025 qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (tỉnh An Giang) theo diện du lịch. Sau thời gian lưu trú tại TP.Hồ Chí Minh, đối tượng đến Đà Nẵng và đăng ký lưu trú tại P.Hòa Cường.

Cả 4 đối tượng đều nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch rồi di chuyển, lưu trú tại các khách sạn, căn hộ và chung cư ở TP.Hồ Chí Minh và tại TP.Đà Nẵng thì bị phát hiện, bắt giữ.