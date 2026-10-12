Hai vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Ngày 12/10, đại diện lãnh đạo xã Quảng Yên, tỉnh Phú Thọ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai vợ chồng tử vong tại nhà riêng ở thôn Quảng Nạp.

Phát hiện hai người tử vong tại nhà riêng, Công an Phú Thọ vào cuộc điều tra. Ảnh cắt từ clip.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 11/10, anh Nguyễn Văn D. (29 tuổi) từ nhà vợ ở xã Văn Lang trở về nhà tại thôn Quảng Nạp thì phát hiện mẹ là bà N.T.Đ. (60 tuổi) nằm gục trong bếp. Vùng đầu và mặt của người phụ nữ có nhiều vết máu. Thấy mẹ gọi không phản hồi, anh D. chạy sang nhờ hàng xóm hỗ trợ, đồng thời trình báo chính quyền địa phương.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Quảng Yên đến hiện trường kiểm tra, thu thập thông tin và báo cáo Công an tỉnh Phú Thọ để phối hợp xử lý.

Đến khoảng 20h15 cùng ngày, lực lượng chức năng phá cửa nhà và phát hiện ông N.K.Đ. (59 tuổi), chồng bà Đ., nằm trên nền nhà, đã tử vong. Theo thông tin ban đầu, trên tay người đàn ông có quấn dây điện.

Hiện lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường, xác minh các tình tiết liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định pháp luật.