Mật phục xuyên đêm bắt 2 người nước ngoài chuyên vượt biên vào Việt Nam trộm xe máy

Ngày 17/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng người Campuchia liên quan đến hàng loạt vụ trộm cắp xe mô tô xảy ra tại khu vực biên giới của tỉnh.

Hai đối tượng người Campuchia bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ sau nhiều vụ trộm xe máy ở khu vực biên giới. Ảnh: Công an Tây Ninh

Theo cơ quan công an, từ tháng 6/2026 đến nay, trên địa bàn các xã Tân Hội và Tân Châu liên tiếp xảy ra nhiều vụ đột nhập nhà dân vào ban đêm để trộm cắp tài sản, gây thiệt hại lớn và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an các xã cùng các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, truy xét.

Quá trình xác minh cho thấy các đối tượng lợi dụng đêm khuya vượt biên trái phép từ Campuchia sang Việt Nam để gây án. Sau khi lấy trộm tài sản, nhóm này di chuyển theo các đường đất, đường mòn trong rẫy rồi vượt biên trở lại khu vực xã Treak, huyện Memot, tỉnh Tboung Khmum (Campuchia) để tiêu thụ.

Ngày 11/7, lực lượng chức năng chia thành nhiều tổ công tác mật phục tại các khu vực trọng điểm. Đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 12/7, các trinh sát phát hiện nhóm đối tượng tiếp cận một nhà dân ở xã Tân Hội.

Tang vật vụ án gồm 3 xe mô tô cùng nhiều vật chứng liên quan được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Công an Tây Ninh

Khoảng 15 phút sau, khi các đối tượng lấy trộm một xe mô tô và tìm cách đưa qua biên giới, lực lượng làm nhiệm vụ đồng loạt triển khai phương án bao vây, khống chế.

Hai đối tượng bị bắt giữ là B.T. (SN 2003) và S.K. (SN 1994), cùng ngụ xã Treak, huyện Memot, tỉnh Tboung Khmum (Campuchia).

Qua truy xét, tang vật thu giữ gồm 3 xe mô tô, trong đó có chiếc xe vừa bị lấy trộm; một gói chất bột màu trắng nghi là ma túy; 2 ná thun; 1 dao bấm; 18 viên đá dùng làm đạn bắn ná; 1 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các xã Tân Đông, Tân Lập, Tân Hội và Tân Châu của tỉnh Tây Ninh.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp lực lượng chức năng tỉnh Tboung Khmum mở rộng điều tra vụ án.