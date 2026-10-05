Hà Nội: Thu giữ 1,2 triệu viên sủi chứa chất bảo quản cao gấp 20 lần cho phép

Cơ quan công an đọc lệnh bắt giữ đối với Nguyễn Thế Vinh.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can là giám đốc và nhân viên pha chế của Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội phát hiện Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm, Lô 1, Cụm công nghiệp làng nghề Sơn Mài, xã Hồng Vân, Hà Nội, do Nguyễn Thế Vinh làm Giám đốc, có dấu hiệu gian dối trong sản xuất thực phẩm chức năng.

Theo cơ quan chức năng, mặc dù không có các nguyên liệu thuộc nhóm vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B12, D3 như thông tin trên bao bì, doanh nghiệp vẫn sản xuất, cung ứng ra thị trường nhiều loại viên sủi.

Sản phẩm này thực chất là hỗn hợp pha trộn giữa Vitamin C không rõ nguồn gốc, chất bảo quản cùng hương liệu tạo màu, tạo mùi.

Cảnh sát kiểm tra khu vực sản xuất.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp Đội Quản lý thị trường số 17, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội và Công an các xã Thanh Trì, Hồng Vân khám xét khẩn cấp xưởng sản xuất của Công ty Vintechpharm.

Tại đây, lực lượng chức năng xác định doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng dạng viên sủi có nội dung trong bản công bố sản phẩm không trùng khớp với nội dung ghi trên nhãn hàng hóa; đồng thời chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ công bố, tự công bố.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ và niêm phong 1,2 triệu sản phẩm viên sủi các loại tại cơ sở sản xuất, kinh doanh của Công ty Vintechpharm và 3 cơ sở, quầy thuốc mua hàng của doanh nghiệp này.

Các loại bột để sản xuất viên sủi.

Viên sủi được đóng gói bán ra thị trường.

4 sản phẩm được lấy mẫu, gửi Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội và Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế) để phân tích, kết quả hàm lượng chất bảo quản Natri Benzoat cao gấp 20 lần mức cho phép.

Đáng chú ý, kết quả phân tích cũng không phát hiện Vitamin B1, Vitamin B3, Vitamin B6, Adenosine và Cordycepin trong các sản phẩm như nội dung thể hiện trên nhãn.

Theo thông tin trên bao bì và nội dung quảng cáo, sản phẩm được giới thiệu với những công dụng như tăng sức đề kháng cho trẻ nhỏ, hỗ trợ thải độc, làm mát gan...

Bước đầu các đối tượng khai nhận chi phí sản xuất mỗi lọ viên sủi chỉ khoảng 10 nghìn đồng. Sau khi đóng gói, sản phẩm được phân phối tới các quầy thuốc và bán cho người tiêu dùng với giá từ 45 đến 60 nghìn đồng/lọ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an TP Hà Nội đề nghị cá nhân/tổ chức đã từng đặt mua các sản phẩm C Sủi mang nhãn hiệu Multivitamin Pro, Actiso râu ngô – rau má, Actiso pro do Công ty TNHH Sản xuất Dược – Mỹ phẩm Vintechpharm cung cấp thì liên hệ với Điều tra viên Mã Đại Dương, Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội, SĐT 0949.926.926; địa chỉ số 356 đường Vạn Xuân, xã Hoài Đức, TP Hà Nội để phối hợp điều tra, xử lý.