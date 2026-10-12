Bị công an kiểm tra, hai thanh niên bỏ xe nhảy xuống sông tháo chạy

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, Công an phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau phát hiện hai thanh niên điều khiển xe mô tô có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, thay vì chấp hành yêu cầu, cả hai bất ngờ bỏ lại xe máy bên đường rồi nhảy xuống sông bỏ chạy.

Đối tượng H.H.N. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Trước tình huống trên, Công an phường Giá Rai nhanh chóng phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ gần khu vực, sử dụng cano chuyên dụng tổ chức truy tìm, vận động các đối tượng lên bờ làm việc.

Sau quá trình truy tìm, lực lượng chức năng đã mời được một thanh niên về trụ sở Công an phường làm việc. Người này được xác định là H.H.N., sinh năm 2001, ngụ phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau.

Tại cơ quan Công an, H.H.N. khai nhận trước đó đã cùng đồng bọn thực hiện hành vi cướp giật một điện thoại di động của một phụ nữ đang điều khiển xe mô tô trên tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, đoạn qua địa bàn xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau.

Ngay sau đó, Công an phường Giá Rai đã bàn giao đối tượng cùng các tài liệu liên quan cho Công an xã Phong Thạnh tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo thẩm quyền.