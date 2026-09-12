Tử hình kẻ tấn công khiến một cán bộ Công an xã ở Đắk Lắk hy sinh

Chiều 11/9, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) án tử hình về tội "Giết người”.

Bị cáo Nguyễn Văn Ty.

Theo cáo trạng, tối 7/9/2025, do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, đối tượng Ty bực tức vì cho rằng vợ chồng anh ruột thường xuyên cãi nhau với mình. Khi chị dâu là N.T.K. trở về nhà lấy tiền, Ty bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng và hông của chị K. Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu, bị tổn thương cơ thể 4%. Sau khi gây án, Nguyễn Văn Ty cầm dao bỏ trốn.

Sáng 8/9/2025, Công an xã Xuân Lộc tổ chức lực lượng tìm kiếm và mời Ty về trụ sở làm việc. Khi phát hiện Nguyễn Văn Ty tại khu vực đồi cát trồng keo thuộc thôn 4, anh Nguyễn Đông Cánh (cán bộ Công an xã Xuân Lộc) cùng đồng đội tiếp cận. Trong lúc bị giữ lại, đối tượng Ty rút dao đâm liên tiếp vào vùng ngực anh Cánh. Một nhát dao làm thủng tim, xuyên vào buồng tâm thất phải.

Trong quá trình giằng co, Nguyễn Văn Ty tiếp tục đâm vào đùi, trán, vai của anh Cánh đến khi lưỡi dao gãy. Sau đó, Ty dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt nạn nhân. Anh Cánh tử vong sau đó do mất máu cấp vì thủng tim. Sau khi gây án, Nguyễn Văn Ty rời hiện trường, về nhà thay quần áo, tắm rửa rồi cố thủ trong nhà tắm. Lực lượng Công an phải phá cửa, khống chế bị cáo.

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan tố tụng trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Ty. Kết luận xác định bị cáo mắc rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng ma túy nhóm chất kích thích, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm phạm tội.

HĐXX nhận định tình trạng trên là tình tiết liên quan đến trách nhiệm hình sự nhưng không làm mất đi tính chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi. Theo HĐXX, trong thời gian rất ngắn, Nguyễn Văn Ty liên tiếp thực hiện hành vi nhằm tước đoạt tính mạng của hai người. Đặc biệt, sau khi đâm chị dâu, bị cáo tiếp tục dùng hung khí nguy hiểm tấn công cán bộ công an đang thực hiện nhiệm vụ.

HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo thể hiện sự coi thường pháp luật và tính mạng người khác, có tính chất quyết liệt, côn đồ, nguy hiểm đặc biệt. Bị cáo không còn khả năng cải tạo nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất để răn đe, phòng ngừa chung. Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt Nguyễn Văn Ty án tử hình về tội "Giết người".

Trước đó, ngày 7/5/2026, TAND tỉnh Đắk Lắk đưa Nguyễn Văn Ty ra xét xử về tội "Giết người". Trong quá trình xét hỏi, Ty thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, người thân bị cáo khai Ty từng được đưa đến một bệnh viện ở Gia Lai để điều trị tâm thần. HĐXX nhận thấy đây là tình tiết mới phát sinh tại phiên tòa, chưa có trong hồ sơ vụ án nên quyết định trả hồ sơ để điều tra, làm rõ hồ sơ bệnh án tâm thần của Ty.