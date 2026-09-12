Dùng điện 220V tấn công hàng xóm vì mâu thuẫn

Ngày 12/9, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Văn Tám (SN 1977, ngụ phường Thới An Đông, TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo điều tra, chiều 28/8, khi bà T.T.T. (SN 1962, hàng xóm của Tám) vừa về đến nhà, Tám bất ngờ dùng đoạn cây trúc có gắn với đường dây điện 220V tấn công. Khi bà T. ngã xuống, Tám tiếp tục sử dụng nguồn điện để tấn công nạn nhân.

Ngô Văn Tám dùng điện tấn công bà T.

Phát hiện sự việc, ông B.V.T. ở gần đó đến can ngăn cũng bị Tám dùng điện tấn công, nhưng ông này kịp thời chống trả.

Sau đó, Tám cầm dao đi vào nhà bà T., có ý định tấn công ông N.L.Đ. (chồng bà T.). Tuy nhiên, ông Đ. chống trả nên Tám không thực hiện được ý định và rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP. Cần Thơ tổ chức truy bắt Tám để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, Tám khai do có mâu thuẫn từ trước với một số hộ dân lân cận nên đã chuẩn bị công cụ để tấn công các bị hại.