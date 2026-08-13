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Vác vũ khí tấn công đối thủ kinh hoàng giữa phố vì cay cú chuyện bạn gái bị đe dọa

Sự kiện: Tin pháp luật

Tòa án nhân dân Khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp mở phiên toà xét xử 6 bị cáo về tội cố ý gây thương tích. Theo đó, xuất phát từ việc bạn gái bị đe dọa do thiếu kiềm chế, nhóm đối tượng đã sử dụng vũ khí nguy hiểm gây thương tích cho người khác.

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Vác vũ khí tấn công đối thủ kinh hoàng giữa phố vì cay cú chuyện bạn gái bị đe dọa.

Nhóm nam, nữ hỗn chiến trên đường phố Hà Nội
Nhóm nam, nữ hỗn chiến trên đường phố Hà Nội

Một vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm nam, nữ xảy ra tại vỉa hè đường Bà Triệu - Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) xảy ra vào sáng 11/8.

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Theo SKĐS ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/08/2026 07:10 AM (GMT+7)
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