Vác vũ khí tấn công đối thủ kinh hoàng giữa phố vì cay cú chuyện bạn gái bị đe dọa
Tòa án nhân dân Khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp mở phiên toà xét xử 6 bị cáo về tội cố ý gây thương tích. Theo đó, xuất phát từ việc bạn gái bị đe dọa do thiếu kiềm chế, nhóm đối tượng đã sử dụng vũ khí nguy hiểm gây thương tích cho người khác.
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Vác vũ khí tấn công đối thủ kinh hoàng giữa phố vì cay cú chuyện bạn gái bị đe dọa.
Một vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm nam, nữ xảy ra tại vỉa hè đường Bà Triệu - Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) xảy ra vào sáng 11/8.
Theo SKĐS ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-13/08/2026 07:10 AM (GMT+7)