Cha của 2 chị em bị sát hại: 'Nghe con kêu cứu, tôi chạy lên nhưng cũng bị đâm'

Sáng 25/9, sau ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ, ông Trương Văn Năm, 63 tuổi, cha của chị Diễm và chị Trương Kim Thảo (hai người tử vong trong vụ án ở Củ Chi) đã qua cơn nguy kịch. Ông và cháu ngoại Huỳnh Hoàng Thái (18 tuổi, con chị Thảo) đang được chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.

Giọng yếu, ông Năm cho biết mới từ quê lên ở cùng các con khoảng hai tháng tại khu trọ trên đường Hồ Văn Tắng, Củ Chi. Hằng ngày, ông ở nhà nấu cơm chờ các con đi làm về.

Trưa hôm qua, khi đang nằm võng, ông thấy con rể Luân (26 tuổi, chồng Diễm) đi vào nhà nhưng không nói gì. Nghĩ mọi việc vẫn như thường ngày, ông không để ý. Luân sau đó lên gác, nơi chị Diễm và Huỳnh Hoàng Thái đang ngủ.

"Một lúc sau tôi nghe tiếng cự cãi, rồi tiếng con gái kêu cứu", ông Năm kể. Người cha lập tức chạy lên. Nhưng khi chưa lên hết cầu thang, ông bị Luân cầm dao đâm nhiều lần.

Theo lời ông Năm, lúc đó con rể còn hét: "Tao sẽ giết hết cả nhà mày".

Bị thương, ông cố vùng vẫy rồi trượt xuống cầu thang, chạy ra đường tìm người giúp. "Lúc đó tôi nghĩ mình không qua khỏi", ông nói.

Cùng thời điểm, chị Trương Kim Thảo (36 tuổi) chạy lên gác và cũng bị Luân tấn công. Chị và Diễm tử vong tại chỗ.

Ông Năm cho biết thời gian gần đây Luân và Diễm có cãi vã liên quan chuyện tình cảm. Ông thường khuyên hai người hòa giải nhưng không can thiệp sâu vào chuyện riêng của vợ chồng con gái. Trước khi bi kịch xảy ra, quan hệ giữa ông và con rể vẫn bình thường. Thỉnh thoảng ông còn gọi Luân sang ăn cơm.

"Tôi với anh em trong dòng họ đều thương Luân. Hai đứa cãi nhau thì tôi khuyên, chứ không biết rõ thế nào", ông nói.

Ông Trương Văn Năm tại bệnh viện sáng nay. Ảnh: Phạm Hải

Người cháu lao vào can khi thấy dì bị tấn công

Cũng vừa qua nguy kịch, Thái cho biết sau ca làm đêm anh về ngủ trên gác. Chị Diễm ngủ ở một góc khác. Một lúc sau, Thái bị đánh thức bởi tiếng cãi vã, rồi la hét của người dì.

"Ngay lúc đó dượng Luân rút dao đâm dì. Tôi lao vào can thì bị dượng đâm tới tấp rồi không còn biết chuyện gì xảy ra", Thái kể.

Gia đình cho biết thi thể chị Diễm và chị Thảo đã được đưa về quê an táng. Luân và chị Diễm kết hôn vài năm, gần đây chuyển đến khu trọ sống gần phòng của chị Thảo. Luân làm nghề sửa xe, còn chị Diễm làm tại một công ty may.

Hai người sống sót đều bị thương thấu ngực

Bác sĩ Mai Hồ Duy, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, cho biết khi nhập viện, ông Năm và Thái đều có nhiều vết thương do vật sắc nhọn.

Kết quả thăm khám và chụp X-quang xác định cả hai bị vết thương thấu ngực, gây tràn máu màng phổi. Riêng Thái bị thương nặng ở ngực phải, kèm nhiều vết thương vùng mặt và đầu.

Các bác sĩ đã sơ cứu, cầm máu, ổn định đường thở và dấu hiệu sinh tồn trước khi chuyển hai bệnh nhân vào phòng mổ để mở ngực cấp cứu, kiểm tra và xử lý nguồn chảy máu. Sau phẫu thuật, cả hai qua cơn nguy kịch và tiếp tục được theo dõi tại phòng chăm sóc tích cực.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường án mạng, tối 24/9. Ảnh: Phạm Hải

Theo thông tin ban đầu, sau khi gây án, Luân chạy xe máy về hướng Tây Ninh. Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM phối hợp Công an xã Củ Chi và các lực lượng liên quan truy tìm, bắt nghi phạm cách hiện trường khoảng 60 km.

Công an đang điều tra, chưa cung cấp lời khai của nghi phạm.

Nghi phạm Luân bị bắt. Ảnh: Người dân cung cấp