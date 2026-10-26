Giả danh nhân viên điện máy tặng quà tri ân để chiếm đoạt tài sản ở Bắc Ninh

Ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Hảo (sinh năm 1991, trú tại xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Thị Thanh Hải (sinh năm 1985, trú tại phường Chũ, thành phố Bắc Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Tiến Hảo và Nguyễn Thị Thanh Hải cùng tang vật.

Theo tài liệu điều tra, khoảng trưa ngày 15/10/2026, Công an xã Quang Trung tiếp nhận đơn trình báo của bà D.T.H. (trú tại xã Quang Trung, thành phố Bắc Ninh) về việc bị các đối tượng đến nhà lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 20 triệu đồng dưới hình thức “tri ân khách hàng”.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Quang Trung đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp điều tra và nhanh chóng làm rõ hai đối tượng gây án là Nguyễn Tiến Hảo và Nguyễn Thị Thanh Hải.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, thủ đoạn của các đối tượng là giả mạo nhân viên siêu thị điện máy, thông báo sắp khai trương cửa hàng để đến “tri ân, tặng quà miễn phí” như nước giặt, dụng cụ mài dao, đèn tích điện... nhằm tạo lòng tin ban đầu với người dân.

Để đánh lừa nạn nhân, chúng tặng những món quà nhỏ hoặc mượn tiền để chụp ảnh rồi trả lại ngay. Sau khi nạn nhân đã mất cảnh giác, các đối tượng tiếp tục ngỏ ý mượn số tiền lớn hơn để “chụp ảnh báo về công ty”, hứa hẹn sẽ trả lại tiền kèm theo những phần quà có giá trị lớn. Lợi dụng lúc người dân sơ hở, nhóm này nhanh chóng cầm tiền ra xe tẩu thoát.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.