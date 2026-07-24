Cho 5 người vay tiền, Trần Hữu Quân bị khởi tố vì mức lãi gấp 9 lần quy định

Ngày 24/7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Hữu Quân (sinh năm 1990, trú tại xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Đồng thời, cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với Trần Hữu Quân để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Công an xã Bình An phát hiện dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng nên đã thu thập tài liệu, chứng cứ, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng.

Trần Hữu Quân tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 1/2025 đến tháng 5/2026, Trần Hữu Quân đã cho 5 người trên địa bàn xã Bình An vay tiền với lãi suất từ 4.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương khoảng 144% đến 180%/năm) — gấp 7,2 đến 9 lần mức lãi suất tối đa theo quy định của pháp luật. Hành vi này vi phạm nghiêm trọng pháp luật và gây bức xúc trong Nhân dân.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo đúng quy định.