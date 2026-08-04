Giả Đại tá quân đội, nhận hơn 425 triệu đồng để giải quyết việc rồi chiếm đoạt

Ngày 4/8, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Tô Văn Cường (SN 1978, ngụ xã Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 22/7 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận tin báo của một phụ nữ ngụ TPHCM về việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 425 triệu đồng.

Tô Văn Cường (áo sọc) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ giữa năm 2022, Tô Văn Cường tự giới thiệu là cán bộ cấp cao đang công tác tại Hà Nội, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương nhằm tạo lòng tin để thực hiện hành vi lừa đảo.

Để tạo vỏ bọc, Cường mặc trang phục Quân đội nhân dân Việt Nam, đeo cấp hàm Đại tá, chụp ảnh treo trong nhà và thường xuyên thay đổi nơi thuê trọ để phục vụ hoạt động lừa đảo.

Tin vào những thông tin Cường đưa ra, người phụ nữ đã nhờ đối tượng giúp giải quyết một vụ tranh chấp tài sản. Cường nhận lời và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do mình cung cấp để lo chi phí giải quyết công việc.

Từ tháng 10/2022 đến tháng 6/2024, người phụ nữ nhiều lần chuyển khoản và giao tiền mặt cho Cường với tổng số tiền 425.100.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Cường không thực hiện như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Khám xét nơi ở của Cường, lực lượng công an thu giữ nhiều bộ trang phục Công an nhân dân, Quân đội nhân dân cùng một số tài liệu, đồ vật phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, Tô Văn Cường đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Đồng Tháp thông báo, ai là nạn nhân của Tô Văn Cường với thủ đoạn nêu trên, đề nghị nhanh chóng liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ: số 2 Nguyễn Trung Trực, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) hoặc liên hệ Điều tra viên Lê Thành Trường qua số điện thoại 0786.854.006 để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.