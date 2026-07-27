Xét xử nhóm cựu cán bộ Hải quan nhận hối lộ tiền tỷ

Sáng 27/7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Cố ý làm lộ bí mật công tác” xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 7 ngày do Thẩm phán Tô Thanh Tú làm chủ tọa phiên tòa. 5 kiểm sát viên Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử tại phiên tòa. TAND TP Hà Nội đã triệu tập 20 cá nhân và tổ chức tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 27/7.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty MegaPharco; Phó Giám đốc, sở hữu 70% cổ phần tại Công ty MediPhar; cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương) bị truy tố về ba tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar) và bị cáo Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức) bị truy tố về hai tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Nguyễn Thế Việt (cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan), bị cáo Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó trưởng Phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan) và bị cáo Phan Công Chiến (cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Hội đồng xét xử.

Bị cáo Nguyễn Danh Dũng (cựu cán bộ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường) bị truy tố về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, từ năm 2016 đến năm 2025, Mạnh, Hoàng và Vũ với vai trò là cổ đông, thành lập các công ty và trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Mediphar, Công ty MediUSA và các công ty thuộc hệ thống, lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức.

Hành vi phạm tội của các bị cáo này có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức thủ đoạn phạm tội tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu thành lập nhà máy, đăng ký công bố sản phẩm, sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả; tiêu hủy chứng cứ, tài liệu để che giấu hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời có hành vi đưa hối lộ cho người có chức vụ, quyền hạn, tiết lộ thông tin để tiêu hủy chứng cứ, tài liệu.

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Thông qua Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và các công ty thuộc hệ thống, Mạnh, Hoàng và Vũ đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe với quy mô đặc biệt lớn tại hai nhà máy của Công ty Mediphar, Công ty MediUSA.

Hệ thống này thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống, từ khâu xin cấp phép để được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn GMP cho nhà máy hoạt động sản xuất; đưa tiền cho các đoàn thẩm định, kiểm tra để được tạo điều kiện thuận lợi; sai phạm trong việc nộp hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm. Từ đó, các nhà máy sản xuất số lượng sản phẩm đặc biệt lớn để phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Viện kiểm sát xác định, tổng doanh thu thực tế của Công ty Mediphar, MediUSA thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là 1.762 tỷ đồng. Trong đó, kết luận giám định xác định 88 sản phẩm là hàng giả với doanh thu hơn 539 tỷ đồng.

Các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.

Trong quá trình hoạt động từ năm 2021 đến năm 2024, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế đối với Nhà nước, Mạnh, Hoàng và Vũ đã chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên hai hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước tổng số 304 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mạnh còn lợi dụng, thông qua các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ thuộc các cơ quan Nhà nước để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Thông qua việc hối lộ, Mạnh được tạo điều kiện trong việc thẩm định, kiểm tra nhà máy, thông quan hàng hóa, đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm, tiết lộ thông tin khi bị kiểm tra, qua đó sản xuất, buôn bán hàng giả hưởng lợi bất hợp pháp.

Ở hành vi nhận hối lộ, bị cáo Nguyễn Hữu Tuân có hành vi trực tiếp gặp gỡ, thỏa thuận, thống nhất và nhận của Mạnh số tiền 1,5 tỷ đồng, sau đó đưa cho cấp trên là bị cáo Nguyễn Thế Việt 800 triệu đồng để tạo điều kiện, giúp Công ty Hùng Phương nhập khẩu, thông quan bốn lô hàng nguyên liệu thực phẩm có chất Chondroitin Sulfate Sodium không đúng quy định pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Thế Việt nhận 800 triệu đồng để ban hành văn bản giúp Công ty Hùng Phương được nhập khẩu, thông quan bốn lô hàng nguyên liệu thực phẩm không đúng quy định pháp luật.

Bị cáo Phan Công Chiến nhận 50 triệu đồng từ bị cáo Nguyễn Thế Việt để Cục Quản lý dược có văn bản trả lời Cục Giám sát quản lý về Hải quan có nội dung theo hướng, tạo điều kiện cho Công ty Hùng Phương được nhập khẩu lô hàng nguyên liệu thực phẩm có chất Chondroitin Sulfate Sodium.

Bị cáo Nguyễn Danh Dũng đã thông tin cho Mạnh biết về việc sáu công ty của Mạnh đang bị xác minh, đồng thời hướng dẫn cách thức đối phó với hoạt động điều tra. Theo đó, Dũng hướng dẫn Mạnh thu hẹp sản xuất, tránh đánh động, rà soát lại sổ sách, giấy tờ, hủy bỏ tài liệu chi phí ngoài và Dũng nhận 30 triệu đồng từ Mạnh.