Ghen tuông, đập phá 6 hũ cốt của gia đình người tình

Ngày 13/5, Công an xã Phú Hựu ( tỉnh Đồng Tháp) cho biết, vừa phối hợp với Công an xã Đức Lộc (tỉnh Tây Ninh) bắt giữ Đặng Viết Văn (SN 1980, tạm trú TPHCM) để điều tra về hành vi "Xâm phạm hài cốt".

Công an xã Phú Hựu làm việc với Đặng Viết Văn. Ảnh: CA ĐT

Theo điều tra ban đầu, 3 năm nay, Đặng Viết Văn có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ trú tại xã Phú Hựu. Gần đây, do nghi ngờ người tình có quan hệ tình cảm với người khác, nên giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn.

Đêm 11/5, trong cơn cuồng ghen, Văn đã ra tay hành hung, đập phá 6 hũ cốt người thân gia đình người tình (đang tập kết để chuẩn bị xây lại mộ). Sau khi gây án, Văn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Hựu đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp và Viện KSND khám nghiệm hiện trường, truy bắt Văn.

Sáng 13/5, công an phát hiện và bắt giữ Văn khi đang lẩn trốn tại tỉnh Tây Ninh và di lý về địa phương điều tra.

Hiện trường vụ đập phá hài cốt. Ảnh: CA ĐT