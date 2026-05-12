Bắt quả tang người đàn ông cùng 2 cô gái "chơi" ma túy trong nhà nghỉ, thu 1 khẩu súng

Sự kiện: Tin pháp luật

Đột kích một nhà nghỉ trên địa bàn, các lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện người đàn ông đang cùng 2 cô gái sử dụng trái phép ma túy.

Ngày 12-5, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an phường Châu Sơn (Ninh Bình) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh này bắt quả tang 3 người đang sử dụng trái phép chất ma túy trong một nhà nghỉ trên địa bàn phường Châu Sơn.

3 người sử dụng ma túy trái phép trong nhà nghỉ bị công an bắt quả tang. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, lực lượng công an đã đột kích bắt quả tang nhóm 3 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Châu Sơn gồm Đặng Lâm Giang (SN 1982, ngụ phường Kim Bảng); Phạm Thanh Lan (SN 2003, ngụ phường Lê Hồ) và Chu Thị Loan (SN 2004, ngụ phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình).

Tại hiện trường Cơ quan chức năng thu giữ nhiều viên ma túy đá và ma túy tổng hợp các đối tượng mua về để tổ chức sử dụng. Ngoài ra, công an còn thu giữ 1 khẩu súng ngắn.

Hiện, vụ án đang được Công an phường Châu Sơn tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ.

Theo Tuấn Minh



-12/05/2026 18:33 PM (GMT+7)
