Gây án mạng chỉ vì bạn gái đi ăn với người khác

Chiều 18/8, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Phương (SN 1988, ngụ xã Phú Túc) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo kết quả điều tra, Phương và chị N.T.N.P. (SN 1986, ngụ phường Phú Khương) là bạn và cả hai có tình cảm yêu đương. Khoảng 2h sáng 13/8, Phương nhắn tin thì biết bạn gái đang đi ăn cơm tấm ở chợ đầu mối với P.M.H. (SN 1985, ngụ phường An Hội).

Vì chuyện này, Phương ghen tuông, tức giận. Sau đó, H. gọi điện cho Phương thì hai người xảy ra cự cãi, thách thức đánh nhau tại nhà trọ của chị P. trên địa bàn phường Phú Khương.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Trần Văn Phương.

Phương lấy một con dao (loại dao bầu) đứng đợi H. trước nhà trọ. H. khi đến nơi đã cầm dao tự chế (mã tấu) xông tới, chém trúng vùng đầu của Phương. Phương cầm dao đâm chống trả, đâm vào vùng hông đối phương.

H. ngã vào chậu bông gần đó. Phương tiếp tục xông vào đâm, chém nhiều nhát vào người nạn nhân nên bạn gái bước đến can ngăn. Phương thấy H. chảy nhiều máu nên lấy xe máy chở nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu cấp cứu, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hậu quả, H. đã tử vong. Công an phường Phú Khương đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra, làm rõ thủ phạm. Qua vận động của cơ quan Công an, Phương đã ra đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.