Xử lý TikToker "Li Minh Hô Quận 7" thực hiện hành vi nguy hiểm để "câu view"

Ngày 19/8, Công an phường Tân Hưng cho biết đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hồ Chí Minh mời làm việc đối tượng Dương Hồng Phúc (SN 2003, ngụ phường Tân Hưng), chủ tài khoản TikTok "Li Minh Hô Quận 7" về hành vi lệch chuẩn - "Câu view" bất chấp để trục lợi trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, trào lưu tạo nội dung phản cảm, thực hiện các hành động gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cá nhân trên sóng trực tiếp (livestream) nhằm thu hút sự chú ý đang có chiều hướng gia tăng. Và vụ việc trên là một trong những điển hình của hành vi lệch chuẩn này

Đối tượng Dương Hồng Phúc, chủ tài khoản TikTok "Li Minh Hô Quận 7" tại Cơ quan Công an.

Trước đó, vào tối ngày 10/8, Dương Hồng Phúc thực hiện livestream trên nền tảng mạng xã hội TikTok tại nhà riêng để "PK" (thách đấu nhận quà ảo) với một tài khoản khác.

Theo luật chơi, ai nhận được ít quà hơn từ người xem sẽ phải chịu phạt. Khi thua cuộc, Phúc đã chấp nhận thực hiện một hình phạt vô cùng nguy hiểm: Đặt hàng loạt mảnh vỡ sắc nhọn lên đùi và dùng vật cứng tác động mạnh.

Đáng chú ý, hành động phản cảm này lại thu hút lượng tương tác "khủng" với khoảng 48.000 - 63.000 người theo dõi. Ngay trong phiên live, Phúc đã quy đổi quà tặng từ người xem thành tiền mặt và rút về tài khoản cá nhân.

Một số hình ảnh phản cảm trên tài khoản TikTok "Li Minh Hô Quận 7".

Tại Cơ quan Công an, Phúc khai nhận động cơ thực hiện hành vi trên là để "câu view", tăng tương tác nhằm nhận được tiền ủng hộ (donate).

Sau khi bị mời làm việc, Dương Hồng Phúc đã nhận thức được sai lầm và cam kết với Cơ quan Công an sẽ không tái phạm việc đăng tải, chia sẻ các nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, sự việc là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với những người sáng tạo nội dung: Việc bất chấp sức khỏe, sự an toàn của bản thân để đổi lấy quà ảo không chỉ vi phạm các quy định pháp luật mà còn gây tác động rất xấu đến tâm lý người xem, đặc biệt là giới trẻ.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cổ xúy, chia sẻ hay tặng quà (donate) cho các nội dung tiêu cực, phản cảm. Các bậc phụ huynh cần đặc biệt quan tâm, giám sát các kênh giải trí của con em mình trên không gian mạng. Hiện Cơ quan Công an đang tiến hành lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.