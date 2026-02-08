Gã công nhân sát hại bạn sau bữa nhậu

Hôm qua (7/2), trên địa bàn xã Phụ Dực (tỉnh Hưng Yên) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 nam thanh niên tử vong. Liên quan đến vụ án mạng nói trên, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát đi thông tin ban đầu.

Theo đó, khoảng 11h cùng ngày, Nguyễn Văn Biển (SN 1992, trú tại thôn Kênh Trạch, xã Vĩnh Hải, TP Hải Phòng) đi ăn liên hoan cùng các công nhân trong công ty tại một nhà hàng trên địa bàn xã Phụ Dực (tỉnh Hưng Yên). Trong quá trình ăn uống, Biển có uống rượu và xảy ra mâu thuẫn với mọi người cùng ăn và được can ngăn.

Khu vực xảy ra vụ án mạng.

Sau đó Biển đi về nhà anh P.V.H (SN 1983, trú tại thôn Đông Linh I, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) chơi và xảy ra mâu thuẫn với anh P.V.T (SN 1981, trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng) dẫn đến xô xát. Trong khi xô xát, Biển đi vào bếp nhà anh H lấy một con dao bằng kim loại, dài khoảng 25cm đâm nhiều nhát vào người anh T khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, đối tượng mang theo con dao đã gây án đến Công an xã Phụ Dực để đầu thú.

Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an xã Phụ Dực, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 8 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tập trung điều tra làm rõ.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Biển về hành vi "Giết người".

Vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.