Gã chồng suýt đoạt mạng vợ vì mâu thuẫn gia đình

Theo cáo trạng truy tố, Lưu Bá Đoàn và chị Nguyễn Thị Loan Trang kết hôn năm 2010 và có với nhau 3 người con chung. Tối 3-3-2025, Đoàn đi làm về thấy chị Trang đang nấu cơm trong bếp.

Khoảng 10 phút sau, chị Trang nói với Đoàn là đưa các con sang nhà anh Nguyễn Thế Dần (anh trai chị Trang) ăn cơm. Do đang mâu thuẫn với bên gia đình nhà vợ nên Đoàn không cho đi. Tuy nhiên, chị Trang nói “cứ đi, các con cũng đi”.

Thấy vậy, Đoàn vẫn tiếp tục không cho đi, nhưng chị Trang vẫn đi lấy quần áo và nói sẽ không về đây nữa. Nghe vợ nói thế, Đoàn gằn giọng đe dọa rồi theo chị Trang vào buồng ngủ.

Tại phòng ngủ của hai vợ chồng, Đoàn chửi bới, giằng co với chị Trang và không cho đi ra khỏi nhà. Chị Trang bỏ lại túi quần áo, đẩy chồng, rồi đi ra phía cửa. Đoàn bức xúc, chạy vào bếp lấy dao nhọn ra đe dọa vợ, nhưng chị Trang vẫn đi ra phía cửa. Quá trình giằng co, chị Trang nói giọng thách thức rồi lách người về phía bên phải của Đoàn để đi ra ngoài. Đoàn quay người đứng đối diện chị Trang, tay trái túm ngực, tay phải cầm dao xô đẩy, đâm một nhát vào người vợ. Sau đó, bị cáo rút dao vứt xuống nền nhà, lấy vỏ gối bịt vết thương cho vợ, đồng thời hô hoán bảo con đi gọi người đưa chị Trang đi cấp cứu.

Chị Trang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103 và điều trị đến ngày 11-3-2025 ra viện. Ngày 4-3-2025, bà Ngô Thị Ang (mẹ chị Trang) đến Công an xã Mỹ Hưng trình báo nội dung vụ việc.

Cùng ngày, Lưu Bá Đoàn cũng đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp con dao gây án… Theo kết luận giám định thương tích, chị Trang bị tổn hại 15% sức khỏe.

Mặc dù đưa bị cáo ra xét xử về tội danh trên, song sau quá trình thẩm vấn, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung theo hướng xem xét áp dụng thêm tội danh “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” đối với Lưu Bá Đoàn.