Lê Thanh Tú (biệt danh Cơ, thường được gọi là "anh Cơ quận 8") cùng người tình là Lê Thị Thanh Hà và 23 bị cáo khác bị TAND TP HCM xét xử trong vụ án Tàng trữ, Vận chuyển, Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm.

Bị cáo Lê Thanh Tú (đứng cạnh bị cáo áo xanh) và đồng phạm tại tòa. Ảnh: Bình Nguyên

Cáo trạng xác định, Tú và Hà sống chung như vợ chồng tại căn nhà thuê trên đường số 59, quận Gò Vấp. Nguyễn Bá Khôi là bạn của hai người. Từ tháng 1/2024, cả ba bàn bạc mua ma túy về bán lại kiếm lời.

Ngày 21/2/2024, Tú mua của người đàn ông tên "Anh Hai" (chưa rõ lai lịch) 11 kg ketamine, 6 kg ma túy đá và 3,3 kg heroin. Khôi nhận ma túy từ một người không rõ lai lịch tại đầu hẻm trên đường 59, mang về cất giấu tại nhà Tú và Hà.

Tú sau đó chuyển 3,26 tỷ đồng vào tài khoản của "Anh Hai" thanh toán tiền ma túy. Hà dùng tài khoản Telegram tên "Hà Hà" liên lạc với đầu mối, ghi chép các giao dịch mua bán để theo dõi, quản lý.

Ngày 23/2, Tú bán cho người tên Tiến một kg ma túy đá với giá 220 triệu đồng. Cùng ngày, Tú bán cho người tên Tèo 3 kg ketamine với giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Lo sợ bị công an phát hiện, hai hôm sau, Tú và Hà mang toàn bộ số ma túy còn lại đến nhà Nguyễn Hữu Phúc (chủ tiệm hớt tóc, mắt xích trong đường dây của Tú) trên đường Bà Hom, quận 6 cũ, để cất giấu. Tại đây, Tú tiếp tục bán cho đầu mối khác là Bùi Văn Sơn 3 kg ketamine, 2 kg ma túy đá và 660 gram heroin với giá gần 2 tỷ đồng.

Cùng ngày, Tú biết cảnh sát xuất hiện quanh nhà Phúc nên cùng người tình và Phúc cắt các gói nylon chứa ma túy rồi đổ xuống bồn cầu nhà vệ sinh để tiêu hủy. Hà quay video lại quá trình tiêu hủy, còn Lê Phạm Hiếu Ly, tức Ly Meo, bạn gái Phúc, chứng kiến sự việc.

Tối 26/2/2024, khi cảnh sát kiểm tra hành chính căn nhà trên đường số 59, quận Gò Vấp, Tú bỏ chạy lên ôtô nhưng bị khống chế. Trong túi quần của Tú, nhà chức trách thu giữ hơn 20 gram ma túy các loại cùng một khẩu súng dài 14 cm và 7 viên đạn.

Lê Phạm Hiếu Ly (giữa) cùng các bị cáo khác tại tòa. Ảnh: Bình Nguyên

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt giữ nhiều người trong đường dây.

Cáo trạng xác định, Tú phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán tổng cộng hơn 20 kg ma túy các loại. Ngoài ra, bị cáo còn bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy đối với số chất cấm bị thu giữ khi bắt giữ.

Riêng tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Tú đã bị TAND TPHCM tuyên phạt 3 năm tù vào tháng 3/2025.

Tú không khai nhận hành vi mua bán ma túy. Tuy nhiên, VKS cho rằng lời khai của các bị cáo liên quan, kết quả sao kê tài khoản ngân hàng, dữ liệu điện tử, tài liệu và chứng cứ thu thập được đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của bị cáo.

Liên quan đến vụ án, Ly Meo bị cáo buộc biết hành vi mua bán ma túy của Tú và đồng phạm nhưng không tố giác. Ly sau đó bỏ trốn nên bị Công an TP HCM truy nã. Hồi tháng 8, bị cáo này ra đầu thú.

VKS đã công bố xong cáo trạng, chiều nay phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi, dự kiến kéo dài đến 19/11.